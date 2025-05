video suggerito

I bambini orfani di un genitore sono più a rischio bullismo, secondo uno studio Perdere un genitore durante l’infanzia è un trauma tanto forte da avere ripercussioni anche sulla vita scolastica dei bimbi rimasti orfani. I bimbi sarebbero più a rischio bullismo, secondo uno studio. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Perdere un genitore durante l'infanzia è un'esperienza traumatica per il bambino che la vive e per l'uomo che sarà un giorno e dovrà convivere con l'assenza di un punto di riferimento fondamentale.

Consci del trauma che provoca la morte prematura di un genitore, i ricercatori dell'Università di Boston hanno voluto capire se questo triste evento avesse delle ripercussioni anche sulla vita del bimbo nel primo contesto sociale che vive al di fuori della famiglia: la scuola.

Cosa causa la morte di un genitore nella vita di un bambino

La ricerca è stata pubblicata sulla rivista scientifica Journal of Affective Disorders e ha coinvolto 21.000 bambini cinesi, scoprendo che l'esperienza del lutto di un genitore aveva delle ripercussioni diverse a seconda del sesso del piccolo e del fatto che fosse orfano di madre o di padre. Il 15% degli intervistati ammetteva di aver vissuto episodi di bullismo tra i banchi di scuola, l'apice degli episodi, per tutti i ragazzi, si raggiungeva in piena adolescenza, tra i 13 e i 17 anni. "Abbiamo scoperto che tra gli esiti negativi della morte di un genitore in età infantile vi è il rischio di vittimizzazione o bullismo" spiega Ziming Xuan, autore principale dello studio e professore di scienze della salute della comunità presso l'Università di Boston.

Leggi anche I quattro modi con cui i genitori possono stimolare il linguaggio nei bambini, secondo la logopedista

Ad aumentare il rischio di bullismo, secondo i ricercatori, sarebbe anche il sesso del genitore mancato e del bambino. I bimbi maschi a cui è mancata la mamma durante l'infanzia, tendono a finire più spesso vittima dei bulli, testimoniando che la madre svolge, soprattutto per i figli maschi, un ruolo protettivo essenziale.

Per i bambini orfani di un genitore è necessario essere supportati

Sono otto milioni i minori che nel mondo hanno perso un genitore o una persona che si prendeva cura di loro dopo la pandemia del 2020, i dati relativi agli USA, parlano invece di oltre il 4% dei ragazzi sotto i 17 anni, a testimonianza del fatto che si tratta di un emergenza cui far fronte.

"Oggi sappiamo che questi bambini sono più a rischio bullismo, per tanto speriamo che vi siano interventi precoci ed efficaci, volti a diminuire il rischio di bullismo scolastico per questi bambini che hanno bisogno di supporto sociale e psicologico" ha spiegato Xuan.

Secondo l'esperto è bene che il bambino o la bambina che ha perso il genitore sia coinvolto insieme ai caregiver rimasti in programmi di supporto di gruppo e individuali.

"A scuola poi il personale dovrebbe essere formato a riconoscere i segni evidenti del dolore e della vulnerabilità, così che i piccoli si sentano coinvolti in ambienti inclusivi e empatici" si legge nello studio. Solo sapersi in un luogo protetto e premuroso, pensando alla scuola, ridurrà il rischio che i piccoli finiscano vittima di bullismo e li aiuterà a crescere resilienti a quel dolore tremendo provato sin dall'infanzia.