"Ecco il mio stipendio da casalinga": l'ironico video della madre e la lezione sul carico mentale nascosto Il video scherzoso di una madre casalinga su TikTok ha passato in rassegna le sue mansioni quotidiane che, se retribuite, la renderebbero la più ricca della coppia. Tra sarcasmo e qualche frecciatina, la donna ha così messo in luce il valore nascosto della maternità, invitando a riconoscere maggiormente l'importanza di un ruolo spesso invisibile come quello di chi manda avanti la famiglia senza essere considerato un membro produttivo della società.

Essere genitori è una delle esperienze più gratificanti e, al tempo stesso, impegnative. Le madri, in particolare, spesso si trovano a dover affrontare una montagna di responsabilità giornaliere che vanno dalla gestione della casa alla cura dei figli, il tutto senza ricevere alcun tipo di compenso. Un tema che, purtroppo, non sempre trova il giusto spazio nelle discussioni pubbliche, ma che è stato recentemente affrontato da Amber Audrey, una madre decisamente "agguerrita" che, tra il serio e il faceto, ha snocciolato sui social un nutrito tariffario di compiti quotidiani che, se pagati, le riempirebbero le tasche quasi come lo stipendio di una manager. "Ecco come riesco a essere la capofamiglia pur essendo una mamma casalinga", è la sua dichiarazione d'intenti.

Un "incarico" da mamma che costa caro

Amber ha condiviso un video su TikTok che gioca con il concetto di un lavoro domestico altamente remunerato, usando il sarcasmo come strumento per raccontare la verità dietro il lavoro non retribuito delle mamme. In tono scherzoso, la donna ha infatti spiega come lei sia riuscita a diventare la principale fonte di reddito della famiglia, pur essendo una casalinga: "Addebito 200 dollari per allattare il nostro bambino", annuncia, mentre srotola una lista di tariffe per i suoi vari compiti quotidiani.

Tra i vari servizi che offre, troviamo 20 dollari per una lavatrice, 50 dollari per fare la spesa, 60 per la pulizia del bagno, altri 75 per cucinare e addirittura 400 dollari per ogni bambino che studia a casa. La somma totale per tutte queste mansioni arriva a circa 2.700 dollari alla settimana. Il messaggio è chiaro, anche se il tono è ironico: se il suo compagno vuole "risparmiare", deve assumersi qualche responsabilità in più anche al di fuori del lavoro e dare una mano in casa.

Un carico che va oltre il lavoro domestico

Sebbene Amber stia parlando in modo scherzoso, il suo video tocca una verità dolorosa. La quantità di lavoro che le mamme si trovano a svolgere ogni giorno, spesso senza riconoscimenti, è impressionante, anche perché ogni attività richiede comunque una certa dose di preparazione ed energia mentale, oltre che fisica. Dal cucinare al fare il bucato, dal prendersi cura dei bambini a gestire la casa, molte mamme affrontano un impegno che potrebbe essere paragonato a un lavoro a tempo pieno, ma senza alcuna remunerazione.

Il video di Amber, pertanto, non ha solo divertito, ma ha anche fatto riflettere molte persone sul costo nascosto della maternità. Uno dei commentatori ha infatti scritto: "So che questa è satira, ma ti fa davvero riflettere su quanto le mamme contribuiscano al benessere della famiglia". Altri hanno addirittura rilanciato, ricordando come molte donne debbano svolgere gran parte delle faccende elencate da Amber pur avendo a loro volta un impiego che le occupa per molte ore durante il giorno.

La battuta finale di Amber, "Know your worth. Then add tax!" (Conosci il tuo valore, poi aggiungi le tasse!), è quindi un invito a riconoscere l’importanza di tutte quelle donne che, quotidianamente, svolgono un lavoro senza ottenere nulla in cambio. I soldi non sono necessari, basta solo un po' di riconoscenza.