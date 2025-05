video suggerito

“È terribile sapere con certezza che non vedrò crescere mia figlia”: neopapà racconta la sua diagnosi Una diagnosi terminale non ha fermato il desiderio di genitorialità di una coppia dello Utah che, attraverso la PMA, ha dato al mondo la propria bambina. “Il papà miracolosamente l’ha incontrata e tenuta tra le braccia il più possibile”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Credits: profilo Instagram di @tannerandshay

Tanner Martin documenta la sua battaglia contro un cancro al quarto stadio da quando, a 25 anni, è arrivata a lui e alla sua famiglia quella spaventosa diagnosi. Le sue condizioni di salute negli anni sono state altalenanti, fino a che nel 2023 i medici sono arrivati alla conclusione che dalla malattia non sarebbe guarito e che la sua aspettativa di vita si aggirava attorno ai 2 o 5 anni. Tuttavia, come ha raccontato in una lunga intervista a People, insieme alla compagna, ha deciso di coronare il loro sogno di mettere al mondo una nuova vita ricorrendo alla procreazione medicalmente assistita (PMA).

La diagnosi e il desiderio di genitorialità

Aveva solo 25 anni Tanner Martin e tantissimi sogni, quando è piombata su di lui e sulla moglie la diagnosi di un cancro al quarto stadio. Le cure e la chemioterapia non sono state sufficienti, come racconta in uno dei tanti video con i quali con coraggio ha parlato della sua malattia e del suo decorso. "Non volevo che la malattia togliesse anche a me e mia moglie il desiderio di mettere al mondo una nuova vita" racconta l'uomo su Instagram. Nell'annunciare l'arrivo del suo bebé l'uomo ha raccontato il percorso di procreazione medicalmente assistita a cui lui e la moglie si sono dovuti sottoporre dal momento che, a causa dell'avanzamento della sua malattia, non riuscivano a concepire in maniera biologica. "La cosa che più mi addolora è sapere con certezza che non vedrò crescere nostra figlia, ma è un rischio che voglio correre, non voglio che la vita mi tolga anche la possibilità di diventare padre e a mia moglie quella di diventare madre" ha continuato nel video.

Intervistati dal notiziario People, lui e la moglie hanno spiegato di aver impiegato due anni prima di convincersi che questa fosse la decisione più giusta per loro e per un futuro bebè, fino a convincersene. "È un'attesa che viviamo in maniera diversa dagli altri, quando stai per diventare genitore attendi con ansia il futuro, io lo temo molto, perché so che sarà senza Tanner" ha spiegato la moglie Shay Wright. Da quando la donna è rimasta incinta alla coppia è sembrato di aver iniziato una lotta contro il tempo, sperando che la vita fosse tanto dolce con loro da permettere a Martin di incontrare la sua bimba prima di morire.

"Sono riuscito a vederla nascere"

"Il suo papà ce l'ha fatta" così Shay Wright ha annunciato ieri la nascita della figlia avuta con il marito Tanner Martin, che la stringe incredulo, seduto sul letto vicini alla moglie. "È stato un miracolo" continua sotto la descrizione del post, l'ultimo regalo di una vita che con questa giovane coppia è stata molto ingiusta.

La moglie ha pubblicato un video in cui racconta l'immenso dolore da cui è continuamente pervasa, nonostante sia lei che il marito vadano in terapia, proprio per affrontare già ora il momento in cui si separeranno. "Ne abbiamo parlato tantissimo eppure non sono pronta, lo vorrei qui con me per sempre, vorrei invecchiare al suo fianco, vorrei che avesse la possibilità di conoscere il carattere di sua figlia" ha spiegato la donna, felice che il compagno abbia potuto abbracciare la loro bambina ma terrorizzata all'idea di perderlo.