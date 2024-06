Creme solari per bambini, la classifica di Altroconsumo: “Alcuni prodotti non proteggono come dovrebbero”

video suggerito

Con l'estate alle porte, difendere la pelle dai raggi solari diventa una priorità, soprattutto per i bambini. Tuttavia, non tutti i prodotti sul mercato offrono la protezione promessa. Altroconsumo, l'associazione per la tutela dei consumatori, ha infatti svolto un indagine tra le creme solari attualmente sul mercato, scoprendo come due prodotti destinati proprio ai più bambini non rispettano le dichiarazioni in etichetta.

Le due creme "incriminate" sono subito state segnalate al Ministero della Salute e all'AGCM, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

L'indice di protezione

La corretta applicazione dei prodotti e l'uso di solari affidabili sono fondamentali per evitare scottature, eritemi e, sul lungo periodo, ridurre il rischio di tumori cutanei.

Alcune pelli però sono molto più sensibili di altre, dunque le creme solari riportano sulla confezione un'indice Spf – il Sun Protection Factor – che sta a segnalare il livello di protezione offerta: più alto è questa valore, maggiore sarà il filtro nei confronti dei raggi UV.

Il test

Altroconsumo ha dunque sottoposto 15 creme solari per bambini con Spf 50+ (protezione molto alta) e 21 creme per tutti con Spf 30 (protezione alta) ad una serie di rigorosi test di laboratorio. Dall'analisi dei prodotti è così emerso che due creme per bambini – Nivea Sun Kids Ultra Protect & Play Crema 50+ e Bilboa Bimbi Spray 50+ – non garantivano tutta la protezione dichiarata, ma si fermavano ad una soglia più vicina all'indice Spf 30 che a quello 50+.

"Un risultato deludente, tanto più se consideriamo che sono prodotti destinati ai più piccoli, perché se un solare non rispetta il fattore di protezione dichiarato crea una falsa percezione di sicurezza a chi lo applica" scrive Altroconsumo nel suo comunicato stampa.

Credit: Altroconsumo

Il test ha anche valutato la sicurezza degli ingredienti e l'impatto ambientale delle creme solari. Due creme contenenti ingredienti controversi come octocrylene e ethylhexyl methoxycinnamate (entrambi considerati potenzialmente rischiosi per la funzionalità del sistema endocrino) sono infatti stati penalizzati nonostante l'efficacia protettivi, così come i prodotti che contengono elementi tossici per l'ecosistema marino e le cui confezioni sono più difficili da smaltire nella differenziata.

Ad aggiudicarsi i punteggi migliori tra le creme per bambini sono invece Angstrom Bambini Latte spray solare idratante 50+ (Migliore del Test) e Nivea Sun Babies & Kids Sensitive Protect 5 in 1 Spray 50+ (270 ml) e Garnier Ambre Solaire Sensitive Advance Kids Spray 50+ (Miglior Acquisto).