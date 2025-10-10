Creator trasforma la routine dei genitori in una scheda per la palestra: “Mi ha ispirato ciò mia madre”

Una content creator americana è diventata virale trasformando le frasi e le “mosse” tipiche dei genitori in un’esilarante routine da palestra su TikTok. Con ironia e realismo, il suo video mostra che fare il genitore è il vero “allenamento quotidiano”. Dietro le risate, si cela perà un messaggio autentico: non esiste un modo giusto per crescere un figlio, ognuno trova la propria formula.

Crescere dei figli non è solo una questione di impegni e responsabilità educative, ma anche di veri e propri sforzi fisici: tra torsioni per sedare le liti tra fratelli, sollevamenti di bimbi piangenti e rapidi movimenti per acchiappare le piccoli pesti prima che vadano a infilarsi in quale situazione pericolosa, quello dei genitori (e soprattutto delle mamme) è un compito che richiede una certa preparazione motoria. Per questo la content creator TaShe E’Lan ha deciso di trasformare le situazioni più comuni nella concitata vita del genitore in una vera e propria routine da palestra.

In un video caricato qualche settimana fa su TikTok, E’Lan ha infatti rivisitato alcuni esercizi da palestra in chiave "genitoriale": ci sono i "Car Grabbers and Reachers", dove ogni movimento è scandito da espressioni tipiche come "Prendi subito questa bevanda, muoviti!", i "Car Ride Russian Twists", ispirati alle discussioni in auto e accompagnati da classici come "Devo davvero tornare indietro con la macchina?", oppure le alzate laterali – ottime per allenare le spalle – che diventano un omaggio a tutte le volte in cui i genitori chiedono ai figli di aiutare con le borse della spesa

L'ispirazione arriva da casa

Il video ha macinato in poco tempo centinaia di commento entusiasti e divertiti – "É l’allenamento più realistico che abbia mai visto!", scrive un utente – e secondo E’Lan il successo del contenuto risiede proprio nella sua autenticita. Raggiunta dai cronsitio del sito americano Today, la donna ha infatti raccontato come molte delle attività e delle frasi utilizzate per gli esercizi siano nate osservando il comportamento di sua madre: "Mia mamma è la principale ispirazione per quello che faccio e molte di quelle cose me le ha dette lei a me quando ero piccola", ha spiegato. Da tempo E’Lan tiene infatti un piccolo taccuino dove annota le battute più divertenti ascoltate dalla madre dalle sue amiche.

@t.elan_official Stay healthy out here parents! Feel free to Use my quotes, or add your own spice 💁🏽‍♀️🤣.. Also feel free to get you one of these Sadé shirts from my favorite brand @Jerkaholic_Gear WeDaBest !! Been a long time lover of this brand and they haven’t failed me yet! Especially with these colors and styles they just sent me! FOLLOW, SUPPORT AND PURCHASE FROM THE BEST!! #momsoftiktok #dadsoftiktok #fypシ #parentsoftiktok ♬ original sound – TaShe E’Lan 🎙

Al di là del tono scherzoso, però, E’Lan ha anche voluto lanciare un messaggio importante. Osservando le sue amiche madri e il loro modo di crescere i figli, ha capito che non esiste una "ricetta" unica e universale per essere genitori. "Non c’è un modo giusto o sbagliato per crescere un figlio", ha spiegato. "Ognuno deve trovare la propria strada. E qualunque sia, lo stai facendo bene".

Un messaggio di comprensione e solidarietà che arriva da chi, pur non essendo madre, ha affermato di saper riconoscere la fatica, l’amore e l’energia che ogni giorno le mamme (e i papà) mettono nel loro "allenamento più impegnativo": quello della vita familiare.