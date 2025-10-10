wamily
Creator trasforma la routine dei genitori in una scheda per la palestra: “Mi ha ispirato ciò mia madre”

Una content creator americana è diventata virale trasformando le frasi e le “mosse” tipiche dei genitori in un’esilarante routine da palestra su TikTok. Con ironia e realismo, il suo video mostra che fare il genitore è il vero “allenamento quotidiano”. Dietro le risate, si cela perà un messaggio autentico: non esiste un modo giusto per crescere un figlio, ognuno trova la propria formula.
A cura di Niccolò De Rosa
Crescere dei figli non è solo una questione di impegni e responsabilità educative, ma anche di veri e propri sforzi fisici: tra torsioni per sedare le liti tra fratelli, sollevamenti di bimbi piangenti e rapidi movimenti per acchiappare le piccoli pesti prima che vadano a infilarsi in quale situazione pericolosa, quello dei genitori (e soprattutto delle mamme) è un compito che richiede una certa preparazione motoria. Per questo la content creator TaShe E’Lan ha deciso di trasformare le situazioni più comuni nella concitata vita del genitore in una vera e propria routine da palestra.

In un video caricato qualche settimana fa su TikTok, E’Lan ha infatti rivisitato alcuni esercizi da palestra in chiave "genitoriale": ci sono i "Car Grabbers and Reachers", dove ogni movimento è scandito da espressioni tipiche come "Prendi subito questa bevanda, muoviti!", i "Car Ride Russian Twists", ispirati alle discussioni in auto e accompagnati da classici come "Devo davvero tornare indietro con la macchina?", oppure le alzate laterali – ottime per allenare le spalle – che diventano un omaggio a tutte le volte in cui i genitori chiedono ai figli di aiutare con le borse della spesa

L'ispirazione arriva da casa

Il video ha macinato in poco tempo centinaia di commento entusiasti e divertiti – "É l’allenamento più realistico che abbia mai visto!", scrive un utente – e secondo E’Lan il successo del contenuto risiede proprio nella sua autenticita. Raggiunta dai cronsitio del sito americano Today, la donna ha infatti raccontato come molte delle attività e delle frasi utilizzate per gli esercizi siano nate osservando il comportamento di sua madre: "Mia mamma è la principale ispirazione per quello che faccio e molte di quelle cose me le ha dette lei a me quando ero piccola", ha spiegato. Da tempo E’Lan tiene infatti un piccolo taccuino dove annota le battute più divertenti ascoltate dalla madre dalle sue amiche.

Al di là del tono scherzoso, però, E’Lan ha anche voluto lanciare un messaggio importante. Osservando le sue amiche madri e il loro modo di crescere i figli, ha capito che non esiste una "ricetta" unica e universale per essere genitori. "Non c’è un modo giusto o sbagliato per crescere un figlio", ha spiegato. "Ognuno deve trovare la propria strada. E qualunque sia, lo stai facendo bene".
Un messaggio di comprensione e solidarietà che arriva da chi, pur non essendo madre, ha affermato di saper riconoscere la fatica, l’amore e l’energia che ogni giorno le mamme (e i papà) mettono nel loro "allenamento più impegnativo": quello della vita familiare.

