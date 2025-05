video suggerito

“Così parlo di mestruazioni a mia figlia di tre anni”: il video di una mamma Tiffany Remington ha pubblicato sul suo profilo Instagram, un video in cui spiega alla sua bambina incuriosita dagli assorbenti interni cosa sia il ciclo mestruale e perché non debba temerlo. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Sophia Crotti

Profilo Instagram di @Tiffany Remington

Tiffany Remington ha stupito gli utenti che la seguono per la semplicità con cui ha spiegato il ciclo mestruale e l'utilizzo degli assorbenti alla sua curiosissima bimba di appena 3 anni. "Io non ho mai saputo nulla sulle mestruazioni fino a che a 12 anni ho avuto il menarca, voglio che mia figlia sia più preparata di me" ha spiegato la mamma.

Il video della mamma che spiega il ciclo mestruale

Remington si è filmata seduta sul water, con un assorbente interno tra le mani, quando la sua bimba di soli 3 anni ha fatto irruzione nel bagno per chiederle cosa stesse facendo. "Ho il ciclo mestruale" spiega la donna, mentre la bimba le risponde che lei invece non lo ha ancora e le chiede come mai abbia in mano uno strumento di cui non conosce né il nome, né le modalità di utilizzo.

Dopo averle spiegato che non doveva temere il sangue della mamma, dal momento che anche lei prima o poi avrebbe avuto il ciclo mestruale, in adolescenza ha iniziato a illustrarle l'utilizzo dell'assorbente interno: "Si chiama assorbente interno, serve a catturare il sangue della mamma, che lo inserisce nella vagina ogni volta che ha il ciclo mestruale. Quando è pieno si apre come fosse un palloncino e permette alle mie mutande di non sporcarsi". La bimba ascolta interessata la mamma, scrutando quell'oggetto mai visto e le fa domande tecniche, incuriosita e per nulla impaurita. La lezione sull'assorbente interno continua con la mamma che spiega alla bimba i materiali di cui è composto il tampone, fino a che la piccola le chiede se l'inserimento le fa male: "Qualche volta sì, è fastidioso, ma è perché a volte il ciclo mestruale comporta dei dolori, allora metto un'apposita crema". A questo punto la piccola abbraccia la mamma e le dice che spera per lei che il dolore finisca e che è sollevata all'idea di non dover temere il ciclo mestruale.

È giusto parlare ai bambini di ciclo mestruale?

La decisione di condividere questo contenuto, da parte della giovane mamma, si evince dalla didascalia che accompagna il post. "L'unica volta in cui avevo sentito parlare di ciclo mestruale, prima del menarca, è stata quando mia nonna mi disse di non toccare gli assorbenti interni, che non avrei potuto utilizzare fino al primo rapporto sessuale". Questo falso mito e il terrore che l'ha pervasa quando ha visto le sue mutande macchiarsi di sangue per la prima volta sono strettamente legati, nessuno aveva raccontato a Remington la verità sulle mestruazioni e sulla loro gestione e quel silenzio costante sulla tematica non aveva fatto che accrescere le sue paure.

La dottoressa Ambra Garretto, Medico chirurgo specializzata in Ostetricia e Ginecologia e scrittrice del libro "Chiamala con il suo nome", aveva spiegato a Fanpage.it, in un articolo sul tema delle mestruazioni spiegate ai bambini, che è essenziale parlare a bambini e bambine di ciclo mestruale, per fissare nella loro mente temi come la fertilità e l'importanza di curarsi della salute riproduttiva. "So che esiste ancora un tabù generazionale ma i bambini sono spesso spaventati dal sangue, perché lo collegano al dolore e temono che la mamma stia male, per questo bisogna spiegare loro che è tutto normale, con parole semplici, magari facendo riferimento alla possibilità di avere dei bambini, proprio grazie a quel sangue".