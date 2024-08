video suggerito

"Così insegno a mia figlia ad amare i suoi capelli": la lezione di una mamma per accettare il proprio aspetto Una donna americana ha trasformato il lavaggio dei capelli in un'occasione per vivere un momento speciale tra madre e figlia, allestendo una piccola spa per per insegnare alla piccola valore di prendersi cura della propria persona.

Un video postato su Instagram da una mamma americana ha rapidamente conquistato il cuore degli utenti, diventando virale grazie al messaggio di amore e accettazione di sé stessi che passa attraverso la cura dei capelli.

Tionna Marsh, che vive con la sua famiglia Washington, ha infatti raccontato di aver iniziato una routine di benessere insieme alla figlia in modo da insegnarle ad apprezzare i suoi ricci (che per la comunità afroamericana degli States rappresentano anche un elemento distintivo e identitario) e passare del tempo di qualità tutto per loro, lasciando il figlio più grande e il marito a divertirsi in un'altra stanza della casa.

Il video, che ha superato rapidamente i 26 milioni di visualizzazioni, mostra una giornata speciale dedicata ai capelli della sua bambina, che Tionna cura con calore, vapori e con oli essenziali. La donna infatti è una figlia d'arte – sua madre ha fatto la parrucchiera per oltre 25 anni – e sa bene come gestire gli splendidi ricci della piccola.

Al di là del trattamento di bellezza però, le atmosfere da Spa che la donna vuole ricreare celano un significato ben più profondo.

Per molte bambine con i capelli crespi infatti, quello del lavaggio e della cura dei ricci – operazione che spesso richiede tempo e qualche tirata dolorosa – non è affatto un momento piacevole e Tionna desidera cambiare le carte in tavola facendo in modo che la figlia associ tale occasione a ricordi piacevoli, non alla noia o al fastidio.

"Voglio mostrare alle mamme che hanno figli con i capelli ricci e crespi quanto sia importante insegnare ai nostri bambini ad amare i loro capelli" ha spiegato Tionna al sito Newsweek, evidenziando come questo appuntamento ("penso che inizierà a farlo ogni mese" ha scritto su Instagram) rappresenti anche un modo per connettersi con la figlia e rafforzare il loro legame.

Il video ha ricevuto migliaia di commenti, con molti utenti che hanno elogiato Tionna per l'attenzione e l'amore che trasmette alla sua bambina. Alcuni hanno anche condiviso le proprie difficoltà nel gestire i capelli ricci, sottolineando l'importanza di imparare a prendersene cura correttamente.

Sorprendendosi per la vasta risonanza che il video ha avuto, Tionna ha dichiarato di sentirsi grata per i tanti messaggi di apprezzamento ricevuti, molti dei quali esprimono il desiderio di replicare questo rituale con i propri bimbi.

"Credo che le nostre madri abbiano fatto del loro meglio per prendersi cura dei nostri capelli" ha detto Tionna. "Ora è nostro compito imparare di più per poter amare i nostri capelli come meritano."