Cosa fare con i bambini nel ponte del 2 giugno tra parchi acquatici, piscine e laghi: 5 idee + 1 per le famiglie Scivoli mozzafiato, piscine a onde e aree relax immerse nel verde: con l'estate alle porte, parchi acquatici e piscine all'aperto tornano protagonisti delle gite in famiglia. Dal Nord al Sud dell'Italia, con una capatina al di là delle Alpi, ecco le mete da non perdere per un weekend all'insegna del divertimento (e del fresco).

Il ponte del 2 giugno è alle porte e cresce la voglia di evadere dal caldo cittadino e regalarsi una giornata di fresco divertimento. Tra scivoli adrenalinici, onde artificiali e aree relax immerse nel verde, i parchi acquatici e le piscine all’aperto possono rappresentare una meta perfetta per una gita last minute e dai costi comunque contenuti. Un modo perfetto per trasformare le calde giornate che ci attendono in un momento di svago, soprattutto per chi cerca alternative alla classica giornata in spiaggia. Da Nord a Sud, l’Italia ecco una selezione di strutture da tenere d’occhio per programmare un weekend rinfrescante, tra relax, giochi d’acqua e sorrisi a bordo vasca.

La magia dei Caraibi nel Veneto

A ridosso del ponte per la Festa della Repubblica, sabato 31 maggio riapre a Jesolo Caribe Bay, il parco acquatico che porta l'atmosfera caraibica nel cuore del litorale veneto. Tra palme, sabbia bianca e 25 attrazioni per tutte le età, il parco propone spettacoli acrobatici, scivoli per discese mozzafiato, nuove esperienze ispirate ai miti e alle leggende del Centro America e un format chill-out per rilassarsi al tramonto sorseggiando drink serviti in caratteristiche noci di cocco. Il tutto incastonato all'interno di suggestive scenografie per aiutare grandi e piccini a sentirsi in un atollo sperduto in mezzo all'oceano.

Prezzi: 39 euro/Ridotto: 33 euro

Orari di apertura: dalle 10:00 alle 18:00.

Caribe Bay, Jesolo

Ondaland a Vicolungo (NO)

Situato a Vicolungo, in provincia di Novara, Ondaland è il parco acquatico più grande d’Italia. Con oltre 2.000 mq di piscine e 14 scivoli adrenalinici, si divide in tre aree tematiche: Water Adventure, per gli amanti del brivido e degli scivoli più spericolati, Sport & Wellness, con idromassaggi, aree per attività all'aperto e zone relax caraibico, e un'attrezzata Kids Area, uno spazio sicuro e colorato per i più piccoli.

Prezzi: 28 euro/ Ridotto: 22 euro

Orari di apertura: dalle 9.30 alle 18.30

Il classico dei classici: l'Aquafan di Riccione

Se si parla di parchi acquatici, impossibile non citare una delle attrazioni più famose dell'intera riviera romagnola. Con la sua estensione di oltre 90mila metri quadri di piscine, scivoli, parchi giochi e aree relax, l'Aquafan di Riccione riapre al pubblico domenica primo giugno, confermandosi una meta ambita per le famiglie. Grazie ad attrazioni come la Piscina dell’Elefante o la piscina "antartica" custodita da un simpatico orso polare, il parco conserva infatti un'attenzione particolare ai gusti dei più piccoli, i quali possono trovare uno spazio sicuro dove divertirsi in tutta sicurezza.

Prezzi: 27 euro online; 33 alle casse/ Ridotto 23 euro online; 24 euro alle casse

Orari di apertura: dalle 10.00 alle 18.30

Aquafan di Riccione

Divertimento, sole e animali: lo Zoomarine di Roma

A pochi passi da Roma, Zoomarine è un parco divertimenti immerso nel verde di Torvajanica, ideale per le famiglie. Ospita 155 animali di 36 specie, tra cui delfini, pinguini, leoni marini e lemuri, e propone spettacoli acrobatici, piscine, giostre e un cinema 3D. Unisce svago e sensibilizzazione ambientale grazie a esperienze educative e al centro di primo soccorso per tartarughe marine, unico nel Lazio. Con attrazioni come lo spericolato scivolo Harakiri e i numerosi eventi che scandiranno l'intera stagione estiva, lo Zoomarine offre un mix perfetto di emozione, scoperta e rispetto per la natura. Dal 2015 il parco ha anche inaugurato il primo ospedale per le tartarughe marine nel Lazio, una struttura all’avanguardia che cura queste meravigliose creature marine fino al momento del reinserimento nel loro habitat.

Prezzi: 17 euro / Ridotto: 15 euro

Orari di apertura: dalle 10.00 alle 17.00

Zoomarine, Roma

Etnaland in Sicilia

Ai piedi dell’Etna, Etnaland è il parco acquatico più grande del Sud Italia e insieme al ricco parco a tema rappresenta una meta ideale per le famiglie in cerca di divertimento e relax. Con scivoli mozzafiato, piscine a onde, fiumi lenti e aree gioco dedicate ai più piccoli, offre attrazioni adatte a tutte le età. La zona bimbi, colorata e sicura, permette anche ai più piccoli di godersi l’acqua in tranquillità, mentre i genitori possono rilassarsi nelle aree attrezzate. Ambientazioni curate, ampi spazi verdi e un’organizzazione efficiente rendono Etnaland la scelta perfetta per una giornata estiva tra tuffi, risate e panorami spettacolari. L'acquapark vero e proprio aprirà dal 28 giugno, ma già dal weekend del 31/1 giugno è possibile visitare l'ampia area a tema.

Prezzi: Acquapark, 26 euro (intero); 18 euro (ridotto)/ 27 euro (intero); 22 euro (ridotto)

Orari di apertura: dalle 10 alle 18.30 (parco a tema)/ dalle 9.30 alle 18.30 (acquapark)

Etnaland, in provincia di Catania

Una perla nascosta a due passi dal confine

In Carinzia, la regione austriaca appena al di là delle Alpi, l’estate 2025 si vive tra laghi cristallini, natura incontaminata e campeggi attrezzati per ogni esigenza. Con oltre 100 strutture e 16.000 piazzole, l’offerta spazia da chalet e case mobili a campeggi in riva al lago o immersi nei boschi. Ideale per famiglie, sportivi e amanti del relax, la regione offre attività come escursioni, ciclismo, canoa e SUP. Tra le mete più apprezzate per gli amanti dell'acqua vi sono gli affascinanti laghi che punteggiano la zona: Ossiacher See, Wörthersee, Millstätter See, Weissensee e Faaker See, ciascuno con un fascino unico e inimitabile. Anche i fiumi, come la Drava, offrono avventure all’aria aperta, in uno scenario da cartolina baciato dal sole alpino.

Lago di Weissensee (Credits: ©Franz Gerdl_KW)