“Cosa desiderano davvero i trentenni?” Un’insegnante lo chiede ai suoi alunni e le risposte diventano virali
L'aria era quella distratta dei giorni che precedono il Natale, quando l'attenzione è poca e la testa è già ai regali che attendono sotto l'albero. In una classe americana, un'insegnante ha così deciso di deviare dal programma per rivolgere ai suoi alunni una domanda un po' particolare: che cosa desiderano, secondo voi, le persone sopra i trent'anni? Il quesito voleva saggiare la capacità d'osservazione dei ragazzi e scoprire come i più giovani percepiscano una generazione, quella dei nati negli anni '90, che spesso fatica a fare i conti con un'età adulta ormai inoltrata. Le risposte, nemmeno a dirlo, sono state così esilaranti che la docente ha deciso di condividerle sui propri profili social.
Desideri, stanchezza e qualche stereotipo
Ashley, insegnante quarantunenne di scuola media, ha spiegato di conoscere bene i suoi studenti. Sa che, messi davanti a un foglio bianco, non addolciscono la realtà. Infatti, i bigliettini sui quali aveva invitato gli studenti a scrivere le loro risposte grondano di un realismo quasi cinico.
Qualcuno ha pensato che un Over 30 possa desiderare un aumento di stipendio, o addirittura la pensione. Qualcuno ha immaginato adulti alle prese con bisogni più emotivi, come un po' di tempo da soli, lontano dai figli. Altri ancora hanno virato sugli acciacchi fisici – forse anticipando di qualche decennio i problemi – parlando di trentenni che sognano ginocchia sane, apparecchi acustici e sedie a rotelle.
Alcune risposte hanno poi assunto il tono di uno slogan elettorale ("niente tasse e niente mal di schiena"), mentre altre ancora hanno spiazzato per la loro semplicità. Un post-it mostrato dall'insegnante recita infatti una singola parola: "Alcol". C'è poi chi è stato ancora più drastico, citando "olio per la ricrescita dei capelli" e persino una "lobotomia". Proprio quest’ultima risposta ha fatto scoppiare a ridere l’insegnante, sorpresa da un’uscita così fuori contesto.
Lo sguardo dei ragazzi sugli adulti
Dietro l’umorismo involontario, il video racconta come i più giovani percepiscono il mondo adulto: stanco, affaticato, spesso alle prese con problemi economici e fisici. Una visione che parla anche di quanto il tema del denaro e della salute sia presente nell'immaginario dei ragazzi.
Nei commenti, molti adulti hanno reagito con una risata amara. C'è chi si è chiesto come sia possibile che un bambino sappia cos’è il retinolo (una sostanza usata nei trattamenti di ringiovanimento della pelle) e lo scriva pure correttamente, e chi ha ammesso di sentirsi colpito ma non sorpreso. In molti hanno confessato che quelle risposte sembravano fatte apposta per offendere, salvo poi riconoscere, con una punta di rassegnazione, che i ragazzi avevano centrato la verità: "Dovrei offendermi ma hanno tutti ragione".