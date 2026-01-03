“Cosa desiderano davvero i trentenni?” Un’insegnante lo chiede ai suoi alunni e le risposte diventano virali

Un’insegnante ha chiesto ai suoi alunni di immaginare che cosa potrebbe desiderare per Natale una persona di trent’anni. Dall’aumento di stipendio ali prodotti per la cura della pelle, passando per “ginocchia sane”, “alcol” e “lobotomie”, le risposte sono state davvero esilaranti.

L'aria era quella distratta dei giorni che precedono il Natale, quando l'attenzione è poca e la testa è già ai regali che attendono sotto l'albero. In una classe americana, un'insegnante ha così deciso di deviare dal programma per rivolgere ai suoi alunni una domanda un po' particolare: che cosa desiderano, secondo voi, le persone sopra i trent'anni? Il quesito voleva saggiare la capacità d'osservazione dei ragazzi e scoprire come i più giovani percepiscano una generazione, quella dei nati negli anni '90, che spesso fatica a fare i conti con un'età adulta ormai inoltrata. Le risposte, nemmeno a dirlo, sono state così esilaranti che la docente ha deciso di condividerle sui propri profili social.

Desideri, stanchezza e qualche stereotipo

Ashley, insegnante quarantunenne di scuola media, ha spiegato di conoscere bene i suoi studenti. Sa che, messi davanti a un foglio bianco, non addolciscono la realtà. Infatti, i bigliettini sui quali aveva invitato gli studenti a scrivere le loro risposte grondano di un realismo quasi cinico.

Qualcuno ha pensato che un Over 30 possa desiderare un aumento di stipendio, o addirittura la pensione. Qualcuno ha immaginato adulti alle prese con bisogni più emotivi, come un po' di tempo da soli, lontano dai figli. Altri ancora hanno virato sugli acciacchi fisici – forse anticipando di qualche decennio i problemi – parlando di trentenni che sognano ginocchia sane, apparecchi acustici e sedie a rotelle.

Alcune risposte hanno poi assunto il tono di uno slogan elettorale ("niente tasse e niente mal di schiena"), mentre altre ancora hanno spiazzato per la loro semplicità. Un post-it mostrato dall'insegnante recita infatti una singola parola: "Alcol". C'è poi chi è stato ancora più drastico, citando "olio per la ricrescita dei capelli" e persino una "lobotomia". Proprio quest’ultima risposta ha fatto scoppiare a ridere l’insegnante, sorpresa da un’uscita così fuori contesto.

Lo sguardo dei ragazzi sugli adulti

Dietro l’umorismo involontario, il video racconta come i più giovani percepiscono il mondo adulto: stanco, affaticato, spesso alle prese con problemi economici e fisici. Una visione che parla anche di quanto il tema del denaro e della salute sia presente nell'immaginario dei ragazzi.

Nei commenti, molti adulti hanno reagito con una risata amara. C'è chi si è chiesto come sia possibile che un bambino sappia cos’è il retinolo (una sostanza usata nei trattamenti di ringiovanimento della pelle) e lo scriva pure correttamente, e chi ha ammesso di sentirsi colpito ma non sorpreso. In molti hanno confessato che quelle risposte sembravano fatte apposta per offendere, salvo poi riconoscere, con una punta di rassegnazione, che i ragazzi avevano centrato la verità: "Dovrei offendermi ma hanno tutti ragione".