video suggerito

Coppia ristruttura casa e trova 115 peluche nascosti nel muro: “Non sappiamo come siano finiti lì” Un falegname canadese ha scoperto lo strano tesoro mentre stava ristrutturando il suo garage. Dopo aver postato il video suo social, ora gli utenti fanno a gara per accaparrarsi i pupazzi legati ai loro ricordi d’infanzia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un’insolita scoperta ha trasformato una ristrutturazione in un viaggio tra nostalgia e solidarietà. Quando il falegname Connor Nijsse ha iniziato a rimuovere il cartongesso nel garage della sua nuova casa sull'isola di Vancouver, in Canada, mai si sarebbe aspettato di trovare dentro al muro 115 animali peluche, nascosti lì dentro da chissà quanto tempo.

"Togliendo il cartongesso, mi sono ritrovato davanti un esercito di pupazzi che mi fissavano" ha raccontato l'uomo al sito Today.com. Una scena inizialmente inquietante, ma che Nijsse ha voluto tramutare in un'occasione per riscoprire la gioia di tornare bambini. La sua compagna, Brianne Hinkkuri, ha infatti immortalato il momento in un video che ha rapidamente conquistato TikTok, raccogliendo oltre 5 milioni di visualizzazioni e numerose richieste da parte degli utenti per ottenere uno dei pupazzi ritrovati.

Un mistero irrisolto

Nonostante la grande curiosità, per ora Nijsse e Hinkkuri non hanno ancora contattato i precedenti proprietari della casa – una coppia con tre figli ormai adulti – per provare a ricostruire la storia dei peluche e capire come mai siano stati murati dentro una parete.

Secondo Nijsse, il muro ha contribuito a mantenere i pupazzi in ottime condizioni. Tuttavia, il mistero del perché fossero lì rimane irrisolto. "Forse i vecchi proprietari erano a corto di soldi e hanno deciso di riempire il muro con ciò che avevano" ha scherzato il falegname.

L'effetto nostalgia dei ricordi d'infanzia

Dopo aver postato il video, Nijsse ha ricevuto messaggi da utenti che rivedevano nei peluche alcuni "vecchi amici" d’infanzia. Una donna, ha raccontato di essersi commossa dopo aver visto un’anatra gialla identica al giocattolo che aveva da bambina e che desiderava riaverla per sua figlia. L'uomo, colpito dalla storia, le ha spedito non una, ma due anatre di peluche.

Non si tratta però di un caso isolato. Dopo che lo stesso Nijsse ha chiaramente comunicato la volontà di gettare via quella strana massa di pupazzi che imbottiva la sua parete, molti utenti provenienti da ogni luogo del Nord America (e perfino qualcuno dal Regno Unito) hanno contattato la coppia per farsi spedire un vecchio pupazzo per rievocare gli spensierati giorni della fanciullezza. Non tutti i pupazzi però hanno trovato subito una nuova casa. Alcuni, individuati come rari pezzi da collezione, sono stati messi in vendita per finanziare i lavori di ristrutturazione del garage. Degli originali 115 peluche, ora ne restano circa 70.

Nonostante l'iniziale intenzione di liberarsi di tutti i pupazzi ritrovati però, Nijsse si è fatto convincere dalla compagna a conservare almeno tre peluche: un grande orso marrone, un unicorno identico a quello che Hinkkuri aveva perso da bambina e un animale fatto a mano che Nijsse esporrà nel suo laboratorio, anche se l'idea originale era quella di rimetterlo nel muro per fare una sorpresa ai futuri proprietari.