Coppia inaugura “il weekend a turni ” per riuscire a riposarsi nonostante i 4 figli: “È stata una volta”

Una coppia dell’Oklahoma è diventata virale sui social grazie a un’idea semplice ma efficace: anziché cercare inutilmente di riposarsi insieme nella speranza che i figli stiano buoni per un po’, i due si dedicano un giorno libero a testa nel weekend per ricaricare le energie e tornare ad occuparsi dei piccoli con rinnovato vigore. La coppia ha raccontato come questa routine abbia effettivamente migliorato il loro benessere mentale, rafforzato il rapporto di coppia e reso più serena la vita familiare.

Immagine di repertorio

Marek e Casey Cornett, una coppia dell'Oklahoma con quattro figli – di cui tre gemelli – sono diventati virali sui social grazie a un video nel quale viene raccontato il loro metodo per ritagliarsi del tempo da soli, senza figli. Una soluzione semplice, gratuita e alla portata di tutti: il "giorno libero" a testa durante il weekend. L'idea è nata quando la coppia si era trovata ad affrontare un periodo particolarmente intenso, con Marek impegnata in una frenetica campagna elettorale e Casey che si occupava da solo dei bambini. In una situazione simile, nemmeno il weekend riusciva a far ricaricare loro le batterie, anche perché il tempo dei sabati e delle domeniche finivano immancabilmente per essere assorbito dai figli. "Provavamo entrambi a riposare e a prenderci cura dei bambini, ma finivamo per non fare bene né l’uno né l’altro", ha spiegato Marek. Da qui la proposta di rivedere la loro routine in modo creativo.

Un weekend per due, ma a turni

Dopo la decisione la coppia ha messo a punto un programma ben definito: il sabato tocca a Marek alzarsi con i bambini, mentre Casey ha tempo fino alle 14.30 per dormire, leggere, rilassarsi o semplicemente godersi un po' di silenzio. La domenica i ruoli si invertono. Il pomeriggio, invece, è sempre dedicato alla famiglia al completo. "Ha migliorato il nostro matrimonio", racconta Marek nel post Instagram che ha fatto incetta di visualizzazioni, sottolineando come questo sistema abbia eliminato frustrazioni e sensi di colpa. "Sapere che quel momento per te arriverà è fondamentale: ti aiuta a non sentirti sempre ‘acceso', sempre in in allerta".

Più energia, meno sensi di colpa

Secondo Marek, questo tempo in solitaria non serve solo a riposare fisicamente, ma è un'occasione preziosa per alleggerire il carico mentale che i genitori si portano dietro costantemente, visto anche quando sono in "modalità riposo", in realtà stanno ancora pensando a cena, alla lavatrice o al baby monitor. "Avere un momento di pausa vera ti ricorda che sei ancora una persona, non solo un genitore", ha detto Marek. "E quando torni dai tuoi figli, ci torni con la mente libera e l’energia ricaricata".

Il video pubblicato su Instagram ha superato i 4,5 milioni di visualizzazioni e ha ricevuto migliaia di commenti da genitori che si sono riconosciuti nella fatica quotidiana o che già applicano un metodo simile. Molti hanno chiesto consigli pratici su come organizzarsi durante le stagioni sportive dei figli o quando le faccende domestiche sembrano non finire mai. Marek ha risposto volentieri, condividendo la propria esperienza: per far funzionare davvero questo sistema, serve solo una cosa: la volontà di mettersi in gioco.