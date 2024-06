Come sono distribuite le vacanze estive nel resto del mondo: la situazione

video suggerito

Il numero di settimane di vacanze estive previste dalla scuola italiana è da tempo oggetto di un acceso dibattito. Per alcuni sono troppe e mettono in difficoltà i genitori lavoratori, per altri rappresentano un periodo di pausa necessario per ‘ricaricare le pile' e permettere ai ragazzi di coltivare i propri interessi.

Districarsi tra queste due correnti di pensiero non è affatto facile, anche perché nel discorso rientrano elementi complessi come l'impatto sul turismo nazionale – plasmato da decenni su una tempistiche scandite anche dal calendario scolastico – e la differente capacità dei territori di garantire le lezioni durante i mesi più caldi.

Per orientarsi nel confronto può essere allora utile capire come funzionano i sistemi scolastici nelle altre parti del mondo, osservando analogie e differenze nella distribuzione degli impegni scolastici lungo tutto l'anno.

Le vacanze scolastiche in Europa

Dando uno sguardo al Organisation of school time in Europe 2023/2024 che quantifica e analizza l'attività scolastica nei Paesi europei, ci si accorge subito come nel Vecchio Continente vi sia una situazione piuttosto variegata, con periodi di vacanza suddivisi in base alle diverse condizioni ambientali e alle differenti festività nazionali.

In molti Paesi è settembre il mese che segna l'inizio dell'anno scolastico (ad eccezione della Finlandia, dove si comincia a inizio agosto e alcune regioni di Olanda, Belgio, Svezia, Germania e Svizzera) e i giorni di lezione variano tra i 170 e i 190 giorni. Eccezioni agli antipodi sono l'Albania, con 156 giorni e l'insolita coppia Italia-Danimarca, con 200 giorni minimi da passare in classe.

Per quanto riguarda le vacanze estive poi, l'Italia è una della nazioni che prevede più settimane di ‘stacco‘, con più di 90 giorni di vacanza, insieme a Lettonia e Albania. Segue il gruppo formato da Spagna, Portogallo, Finlandia, Irlanda e Grecia, che vanno dai 70 agli 84 giorni di ferie, soprattutto tra luglio e agosto.

Ben diversa la situazione in Francia, Norvegia, Svezia e nella mitteleuropa (Germania, Liechtenstein, Belgio etc…), dove il periodo di vacanze estivo si riduce tra i 40 e i 60 giorni.

Tabella che mostra la distribuzione dei giorni di vacanza in Europa, segnate dalle caselle verdi.

In questi Paesi però la breve ‘estate scolastica' è compensata da pause molto più lunghe durante gli altri periodi dell'anno.

In Germania ad esempio sono previste 1-2 settimane in autunno, tre settimane durante il periodo natalizio, un'ulteriore settimana a febbraio e circa 15 giorni per Pasqua. Anche in Francia ogni 6-8 settimane vi è una parentesi di almeno una settimana di ferie prima della pausa estiva.

Oltreoceano

Cambiando continente poi, il quadro muta ancora.

Negli Stati Uniti, ad esempio, le vacanze sono così distribuite:

Vacanze di primavera: è lo Spring Break reso famoso da film e serie TV americane. Questa pausa di circa una settimana di solito cade tra marzo e aprile.

è lo Spring Break reso famoso da film e serie TV americane. Questa pausa di circa una settimana di solito cade tra marzo e aprile. Vacanze estive : sono 70/75 giorni di vacanza tra maggio e settembre, a seconda dello Stato e della programmazione.

: sono 70/75 giorni di vacanza tra maggio e settembre, a seconda dello Stato e della programmazione. Vacanze invernali: coincidono con le settimane tra Natale e il giorno di Capodanno.

Più a nord, in Canada, le vacanze estive durano circa 55-60 giorni, ma anche qui la situazione molto in base alle differenti località. A queste si aggiungono due settimane a Natale e lo Spring Break, analogo a quello statunitense.

In Argentina invece, le vacanze invernali durano due settimane e sono a luglio. Al di là dell'Equatore infatti le stagioni sono invertite rispetto al nostro emisfero. Le vacanze estive quindi, sono di tre mesi – come in Italia – e sono tra i caldi mesi di dicembre e marzo.

Tempistiche e pause simili anche nei ‘vicini' Brasile e Uruguay.

La classifica europea

Tra i principali Paesi Europei, l'Italia rimane il Paese con più vacanze durante il periodo estivo, insieme alla vicina Albania e alla Lettonia.

Italia: 90 giorni

90 giorni Albania: 90 giorni

90 giorni Lettonia: 90 giorni

90 giorni Grecia: 86 giorni

86 giorni Estonia: 86 giorni

86 giorni Spagna: 79 giorni

79 giorni Svizzera: da 28 a 75 giorni (dipende dai cantoni)

da 28 a 75 giorni (dipende dai cantoni) Ungheria: 71 giorni

71 giorni Croazia: 71 giorni

71 giorni Austria: 65 giorni

65 giorni Finlandia: 65 giorni

65 giorni Svezia: 65 giorni

65 giorni Belgio: 63 giorni

63 giorni Francia: 56-63 giorni

56-63 giorni Repubblica Ceca: 56 giorni

56 giorni Norvegia: 56 giorni

56 giorni Polonia: 56 giorni

56 giorni Germania: 46 giorni

46 giorni Danimarca: 44 giorni

44 giorni Regno Unito: 44 giorni