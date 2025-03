Come ottenere il codice fiscale sprint per il proprio neonato: i passaggi per registrarlo online

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Quando nasce un bambino, tra le diverse incombenze che ricadono sui genitori, vi è anche la necessità di registrare la sua nascita e occuparsi dei documenti necessari perché diventi a tutti gli effetti un piccolo cittadino italiano.

Da ieri, attraverso un comunicato stampa, l'Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che ottenere il codice fiscale per il piccolo sarà ancora più rapido, dal momento che tutte le pratiche potranno essere svolte online.

Come ottenere il codice fiscale sprint per il proprio bebè

Una delle prime cose da fare quando nasce un bebè è proprio recarsi presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate per ottenere il suo codice fiscale. Quella sequenza di numeri e lettere è infatti necessaria a scegliere poi il pediatra che si occuperà del bimbo fino al compimento dei suoi 18 anni. Ma da ieri, 7 marzo 2025 questa pratica è molto più rapida, sia per il neonato che per i suoi genitori, come ha comunicato l'Agenzia delle Entrate, dal momento che potrà essere svolta totalmente online.

I passaggi sono molto semplici e sono volti a rendere la richiesta del codice fiscale per il neonato un momento meno impegnativo per la neo-famiglia.

La coppia di genitori o, in situazioni particolari, i tutori dei bambini, dovranno dunque accedere alla sezione specifica del sito dell'Agenzia delle Entrate, tramite lo Spid, la carta d'identità elettronica (Cie) o la carta nazionale dei servizi (CNS).

A questo punto dovranno inserire i dati anagrafici del bimbo o della bimba e allegare una copia del suo certificato di nascita o della dichiarazione di nascita data dall'ospedale.

Quando il sistema avrà registrato i dati invierà una mail ai genitori per avvisarli che il certificato è pronto e disponibile online.

Come avere entrambi la tessere sanitaria del proprio bambino

Entrambi i genitori o i tutori del bambino, possono avere una copia del documento sanitario del piccolo, così da utilizzarlo all'occorrenza. Anche in questo caso, l'Agenzia delle Entrate fa sapere che le pratiche saranno molto più snelle e online.

Innanzitutto è necessario che il minore sia regolarmente iscritto al Servizio Sanitario Nazionale

Nell'area riservata dell'Agenzia delle entrate è necessario che il genitore chieda l'abilitazione ad operare per il minore

Il genitore o il tutore del bambino, una volta ottenuta l'abilitazione cliccando il tasto "cambia utenza" può operare per conto di suo figlio.

Si può visualizzare e stampare l'ultima tessera sanitaria attiva e chiedere una nuova emissione della tessera

A questo punto va verificato, se si vuole ottenere la tessera fisica, l'indirizzo al quale il documento verrà spedito, che generalmente coincide con quello di residenza del bambino, altrimenti ne va indicato uno diverso sul sito.

In ogni caso per i genitori meno avvezzi alla tecnologia, qualora lo preferissero, è sempre possibile sia originare la prima tessera sanitaria del bebè che richiedere e ritirare la copia, dopo aver presso appuntamento, presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate.