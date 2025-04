video suggerito

Come evitare che le vacanze di Pasqua modifichino la routine della nanna dei bimbi: i consigli dell’esperto del sonno Le vacanze scolastiche favoriscono l’allentarsi delle routine che i bimbi seguono quotidianamente ma secondo Martin Seeley, esperto di sonno è meglio mantenere invariata quella della nanna. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le vacanze di Pasqua stanno per arrivare e insieme a loro, in molte famiglie, sopraggiungerà un allentarsi delle abitudini e della routine impostata con difficoltà durante l'anno, della nanna. L'esperto del sonno Martin Seeley ha suggerito ai genitori, tramite quattro consigli, alle pagine del Mirror, come comportarsi per evitare che i bimbi vadano a letto troppo tardi in vacanza, abituando dunque il loro corpo ad un nuovo ritmo.

Sì alle passeggiate al sole

La Pasqua coincide con la primavera e le giornate più calde e lunghe, per tanto l'esperto suggerisce alle famiglie di uscire all'aria aperta: "Il sole aiuta i piccoli a prendere sonno la sera, dal momento che permette al corpo di produrre melatonina, che favorisce il ritmo circadiano" spiega Seeley.

L'esperto invita i genitori a programmare pic-nic al parco, gite all'aperto, o un pomeriggio di giochi in un campetto da basket vicino casa. "Vedrete che la sera il bimbo non riuscirà a tenere gli occhi aperti dal sonno".

Un gioco rilassante prima di andare a dormire

Banditi i telefoni e gli schermi, per favorire un sonno ristoratore, almeno un'ora prima della messa a letto, secondo l'esperto di sonno. "È meglio far fare ai bambini dei giochi che permettano loro di stare fermi ma concentrarsi, puzzle, disegnini e lavoretti sono l'ideale". Si può anche proporre al bimbo una routine rilassante, abbassando le luci in casa prima della messa a letto e proponendogli la lettura di una fiaba della buona notte.

Uno spuntino prima della nanna

Secondo Martin Seeley non tutti gli spuntini sono l'ideale per favorire il sonno dei bambini, ma sicuramente proporre ai piccoli alimenti contenenti triptofano può favorire il sonno. Tra gli alimenti in grado di migliorare il riposo dei bambini vi sono:

biscotti d'avena

banane

carote

burro d'arachidi su pane tostato

un bicchiere di latte caldo

Da evitare sono invece le vivande zuccherine o che il piccolo salti la cena, dal momento che se così fosse il suo ciclo del sonno potrebbe essere sospeso proprio dai crampi dettati dalla fame.

Dal pigiama al lavaggio dei denti: la routine della nanna

Mantenere identica e cadenzata la routine del sonno, anche se i bimbi insistono per poter stare svegli un po' di più è la base. Partendo dal lavaggio dei denti e arrivando fino al momento in cui i genitori danno il bacio della buona notte, mantenere gli stessi orari è l'ideale per non far perdere le buone abitudini ai piccoli. "Prima di andare a letto suggerisco un bel bagno caldo e il lavaggio dei denti, poi indossare tutti insieme il pigiama o vestiti morbidi, a questo punto sarebbe bello mettere il bimbo a letto e raccontarsi un po' la giornata, si tratta di un momento intimo e rilassante". In ultimo, l'esperto suggerisce la lettura di una favola della buonanotte e baci e coccole prima di chiudere gli occhi, in grado di favorire la produzione di ossitocina nel corpo dei bambini che si sentiranno tranquilli, protetti e amati.