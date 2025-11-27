Caso famiglia nel bosco, l’esperto: “Il giudice non deve decidere cosa è meglio, ma se c’è un danno”

Il caso dei bambini di Palmoli ha riacceso il dibattito sui limiti dell’intervento dei giudici e sul principio dei tutela interesse prevalente del minore. Mi di cosa si tratta esattamente? Fanpage.it lo ha chiesto a Carlo Rimini, avvocato e professore ordinario di diritto privato all’Università degli Studi di Milano.

Ormai da settimane sta facendo discutere il caso dei tre bambini allontanati dalla casa isolata nei boschi di Palmoli, dove vivevano insieme ai genitori. Dopo l'ordinanza del Tribunale dell'Aquila che ha sospeso temporaneamente la responsabilità genitoriale della coppia anglo-australiana, trasferendo i piccoli in una casa famiglia insieme alla madre, l'opinione pubblica si è spaccata a metà: da una parte chi, come il ministro Matteo Salvini, ritiene che i giudici stiano commettendo un sopruso nei confronti di una famiglia che ha abbracciato uno stile di vita alternativo, dall'altra chi invece invita a considerare le mancanze educative e igienico-sanitarie riscontrate dai servizi sociali.

Comunque la si pensi, al centro della vicenda spunta puntualmente un tema che ritorna ogni volta che un giudice decide di limitare o sospendere il ruolo dei genitori: la tutela del cosiddetto "interesse prevalente" (o primario) del minore. Un concetto spesso evocato quando si parla di "fare il bene di un bambino", ma che raramente viene spiegato con precisione. Per comprenderne la portata, Fanpage.it ha intervistato Carlo Rimini, avvocato e professore ordinario di diritto privato all’Università degli Studi di Milano.

Un principio sbandierato, ma poco definito

Nel dibattito pubblico, il richiamo all’interesse del minore appare quasi automatico. Rimini invita però a una distinzione fondamentale: "Il concetto di interesse primario del minore è molto generico ed è difficilissimo darne una definizione unitaria, perché il legislatore lo utilizza in molti contesti, ciascuno con significati diversi".

Ancora più rilevante è il fatto che, nei casi che riguardano la responsabilità genitoriale, il Codice civile non usa questa formula. "La norma non autorizza il giudice a intervenire ogni volta in cui la sua scelta sarebbe migliore di quella dei genitori. Il Codice – osserva Rimini – parla invece di condotte pregiudizievoli, di comportamenti che nuocciono al figlio". Il giudice non è dunque chiamato a una valutazione astratta su ciò che sarebbe "meglio" per il bambino, ma a individuare un eventuale danno, concreto e verificato, per la salute o lo sviluppo del minore. Se si configura un rischio, allora la legge può (anzi, deve) intervenire, altrimenti rimane compito dei genitori scegliere per i figli in che modo crescerli ed educarli.

Quando la legge consente di intervenire

Gli articoli 330 e 333 del Codice civile stabiliscono che il tribunale per i minorenni può limitare o revocare la potestà genitoriale quando riscontra decisioni che arrecano un pregiudizio ai figli. Nella pratica, si tratta di interventi riservati a situazioni gravi. "La giurisprudenza considera l’allontanamento del minore dalla casa familiare un provvedimento estremamente serio, motivato solo da condotte altrettanto gravi", chiarisce Rimini.

Tra queste, la violazione dell’obbligo scolastico è una delle più frequenti. Nel caso abruzzese, i genitori avevano optato per l'unschooling (una variante dell'educazione parentale): una scelta prevista dalla legge, purché vengano rispettati i requisiti stabiliti. Se le regole non fossero state seguite, osserva Rimini, questo rientrerebbe a pieno titolo tra i comportamenti pregiudizievoli. Un'altra circostanza rilevante è l'inadeguatezza dell'ambiente domestico. "La legge consente l'intervento quando i minori sono costretti a vivere in un luogo nocivo per la salute". Tuttavia, anche in questo caso, servono elementi fattuali e accertabili.

Il peso della giurisprudenza europea

Le scelte dei tribunali italiani devono inoltre confrontarsi con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. "La Corte ricorda che i bambini hanno diritto a vivere nel proprio ambiente familiare e che l'allontanamento è giustificabile solo in casi estremi". Non solo. L’allontanamento non può essere senza limiti temporali: "Deve essere una soluzione provvisoria, finalizzata a rimediare a una situazione che si presume risolvibile. Non esistono allontanamenti a tempo indeterminato". Il principio, dunque, non apre a valutazioni discrezionali sul modello educativo o sullo stile di vita della famiglia, ma impone al giudice di intervenire soltanto su fatti chiari, oggettivi, documentati.

Il caso della famiglia nel bosco

Applicando questi criteri, Rimini invita a valutare il caso di Palmoli per ciò che è, senza sovrapporre giudizi culturali o politici. "La discussione pubblica è apparsa a tratti lunare, anche per via di interventi della politica che c’entrano poco con le decisioni quotidiane dei tribunali per i minorenni". A tal proposito, il professore tiene anche a distinguere nettamente tra danni accertati e scelte legittime, anche quando controverse. L'eventuale isolamento sociale dei bambini, per esempio, a parer suo non rientra automaticamente tra i motivi di allontanamento: "Che una certa scelta comporti una diminuzione delle relazioni può essere vero, ma è la scelta dei genitori. Ogni stile di vita ha pro e contro. Non possiamo trasformare il giudice in un arbitro discrezionale delle scelte educative".

Rimini esprime inoltre dubbi su alcune motivazioni riportate dai giornali, definite "al di sotto della soglia di allarme". Un giudice, sottolinea, deve restare dentro i confini tracciati dalla legge, per evitare derive pericolose: "Se iniziamo a valutare ciò che è meglio o peggio in senso astratto, domani dovremmo togliere i figli a tutti i genitori che lavorano troppo o vivono in periferie degradate. È una strada senza fine".