Camminare per battere la depressione post partum: l'idea di una mamma diventa un movimento globale Dopo un periodo difficile segnato da depressione post partum, un divorzio e un incidente, Jamie O'Neal ha ritrovato la propria serenità grazie alla decisione di uscire di casa e fare lunghe passeggiate al parco. All'inizio Jamie era sempre da sola, ma dopo aver condiviso la sua iniziativa in Rete, le camminate sono diventate sempre più partecipate, fino a dare vita a un vero e proprio movimento che in poco più di due anni ha costruito una rete di sostegno tra madri di tutto il mondo.

Quando la vita sembra sfilacciarsi, a volte basta un gesto semplice per ritrovare il filo giusto per ricucire la propria realtà. È quello che è successo a Jamie O'Neal, una mamma californiana che dopo un periodo particolarmente buio – oltre alla depressione post partum la donna era alle prese con un divorzio e i postumi di un brutto incidente stradale – è riuscita a riemergerne più forte di prima grazie a lunghe passeggiate insieme al suo bambino.

Per Jamie, uscire di casa e cominciare a camminare è stata l'ancora di salvezza per non rimanere nell'insidioso abisso in cui era sprofondata, ma nemmeno lei avrebbe mai immaginato che quelle passeggiate avrebbero dato il via a un movimento capace di unire molte madri in tutto il mondo.

La crisi e la rinascita

Come raccontato a più riprese ai media americani, nel 2019 Jamie era sopravvissuta un grave incidente d'auto che le aveva provocato una lesione cerebrale traumatica. Da quel momento, l’ansia e la depressione erano diventate presenze costanti nella sua vita. Le cose erano ulteriormente precipitate quando, dopo qualche anno, si ritrovò incinta nel mezzo di una crisi coniugale (che si sarebbe risolta in un divorzio) e di una carriera che aveva subito un'inaspettata frenata, probabilmente a causa degli strascichi dell'incidente. "Mi trovavo sopra un terreno poco stabile", ha spiegato in una recente intervista a Newsweek.

Consapevole della sua fragilità, l'ostetrica che l'aveva seguita durante la gravidanza aveva così suggerito a Jamie un rimedio per provare a lenire il peso di tutte quelle preoccupazioni: uscire ogni giorno per una passeggiata, anche solo per un caffè. Così Jamie inizia a camminare. All’inizio aveva iniziato da sola, ma sentendo il bisogno di condividere quel momento con altre mamme, decise di pubblica un video su TikTok per invitare chiunque volesse un po' di compagnia a unirsi a lei.

La nascita di una community

"Con la mia esperienza nei social media, ho creato un TikTok invitando tutte le mamme locali a prendere un caffè e fare una passeggiata", ha raccontato Jamie al sito Shoutout DFW. "Con mia grande sorpresa, sono arrivate due sconosciute e ci siamo divertite tantissimo".

Quel piccolo incontro si rivelò però determinante. Jamie capì che non era l’unica a sentirsi smarrita e decise di trasformare quel bisogno in un progetto condiviso. Così, nell’agosto del 2022 nacque ufficialmente The Mom Walk Collective, un’organizzazione che oggi conta appuntamenti in oltre 350 città nel mondo, con ambasciatrici locali che organizzano due camminate gratuite al mese.

Un villaggio per ogni mamma

Lo spirito del collettivo, ha dichiarato la sua creatrice, è creare tanti "villaggi", spazi di condivisione in cui le madri possano sentirsi accolte, comprese, supportate. "Ogni volta che aiuto una mamma, guarisco un po’ anch’io", ha affermato su Newsweek, sottolineando come attraverso questo impegno sia riuscita a ritrovare la propria salute mentale. E le testimonianze raccolte sui social confermano quanto il progetto sia diventato un’ancora per moltissime donne, offrendo non solo compagnia, ma spesso anche nuove amicizie, abbracci e parole gentili.