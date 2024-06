Cambia la normativa per i seggiolini per auto: le novità e quali non saranno più in vendita

video suggerito

A partire dal primo settembre 2024, in Italia entreranno in vigore nuove regole riguardanti i seggiolini per auto destinati ai bambini. Questa modifica normativa segna il definitivo allineamento agli standard più recenti e rigorosi stabiliti dall'Unione Europea e riguarderà i criteri di omologazione per i dispositivi di sicurezza per auto vendibili e acquistabili sul mercato.

Vediamo nel dettaglio quali sono le principali novità e come queste influenzeranno i genitori e i bambini.

Le normative attuali

Come riportato dal sito dell'ACI, Automobile Club Italiano, fino ad oggi in materia di seggiolini auto per bambini coesistevano due normative europee: la UNECE R44/04 e la UNECE R129, anche conosciuta come i-Size.

La prima, in vigore dal 2007, classifica i seggiolini in base al peso del bambino, suddividendoli in cinque gruppi, da meno di 10 kg a un massimo di 36 kg. Questa normativa include le navicelle, gli ovetti e i rialzi (anche senza schienale).

Dal luglio 2013 si è poi aggiunta la UNECE R129, introdotta l'obiettivo di incrementare ulteriormente le tutele nei confronti dei piccoli passeggeri. Questa nuova disposizione classifica i dispositivi di sicurezza prendendo come rifermento non più il peso, ma l'altezza del bambino che, almeno fino al raggiungimento dei 150 cm (o dei 12 anni di età), per legge deve viaggiare utilizzando un car seat.

La normativa rende obbligatorio anche il posizionamento del seggiolino nel senso contrario di marcia fino ai 15 mesi del bambino, così da garantire una protezione più efficace testa collo in caso di urti o brusche frenate. Con la ECE R44, la soglia era fissata a 9 kg di peso.

Cosa cambia da settembre

Dal primo settembre 2024, la UNECE R129 manderà definitivamente in soffitta la normativa precedente, rendendo disponibili in commercio solamente i seggiolini omologati secondo i nuovi criteri di sicurezza.

I genitori potranno dunque acquistare solo due tipologie di seggiolini:

i-Size inferiore ai 100 cm , che nella vecchia normativa corrispondeva più o meno ai gruppi "0" e "1", sotto i 18 kg.

, che nella vecchia normativa corrispondeva più o meno ai gruppi "0" e "1", sotto i 18 kg. i-Size 100-150 cm, ex gruppi "2" e "3" (dai 15 ai 36 kg).

Dopo il 31 agosto sarà dunque vietata la vendita dei prodotti omologati secondo la normativa UNECE R44/0, ma chi allo scadere del termine avrà già acquistato tali seggiolini potrà continuare a usarli senza limiti e senza incorrere in sanzioni, in quanto i dispositivi sono comunque considerati sufficientemente sicuri.