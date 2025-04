video suggerito

Bimbo di 11 anni, incitato dalla mamma, vince la timidezza e realizza il sogno di salire sul camion dei pompieri Un bimbo di 11 anni vince la timidezza, grazie agli incoraggiamenti della sua mamma, e si avvicina a due vigili del fuoco per realizzare il suo sogno più grande: salire sul camion dei pomepieri.

A cura di Sophia Crotti

Profilo TikTok di @themosleymess

Easton è un bambino di 11 anni il cui sogno è sempre stato fare il pompiere. La sua mamma ha filmato il momento in cui, vinta la timidezza, il piccolo è riuscito a chiedere ad un vigile del fuoco di poter salire sul loro camion.

Il camion dei pompieri inaspettato

Easton, un undicenne della Florida, era in viaggio con sua mamma, Taylor Mosley, quando i due hanno deciso di fermarsi alla pompa di benzina per fare il rifornimento necessario a proseguire la marcia. Al bimbo, come si evince dal video postato dalla sua mamma su TikTok, però, si sono improvvisamente illuminati gli occhi quando, al distributore vicino, ha visto arrivare un enorme camion dei pompieri, pronto a fare rifornimento. Nel video la mamma incoraggia il piccolo a vincere la sua timidezza e a chiedere ai pompieri di poter salire sulla loro camionetta. "Segui i tuoi sogni, mal che vada ti diranno di no, ma non succederà nulla di male".

Il bambino allora si avvicina ai due ufficiali in servizio mentre la mamma, più agitata di lui riprende la scena, quelli gli sorridono e lo accompagnano ad esaudire il suo sogno. Il bimbo a questo punto sale spavaldo sul camion dei pompieri e suona il clacson per celebrare il suo successo, senza dimenticarsi di filmare l'accaduto. A questo punto il bimbo risale in macchina pieno di gioia ringraziando la mamma per avergli infuso coraggio e affermando che è stato il giorno più bello della sua vita. "Ha fatto un rumore fortissimo, è stato incredibile veder realizzarsi il mio sogno".

I commenti degli utenti al video virale

Il video è diventato in breve virale e tutti gli utenti si sono detti commossi sia dell'ansia che il piccolo prova nelle prime scene del video, quando teme di disturbare i due pompieri in servizio della realizzazione del suo sogno. "Complimenti sei una bravissima mamma, stai crescendo un bambino educato e sognatore" ha scritto un utente.

Un vigile del fuoco invece, ha espresso un suo parere riguardo ai colleghi: "Mi scalda il cuore questo video e sapere che sogni di diventare uno di noi, sono certo che a quei due uomini in servizio, che stavano rientrando in caserma dopo una giornata difficile e intensa, tu abbia rivoluzionato la giornata". Tutti si sono detti convinti del fatto che i vigili del fuoco siano persone di buon cuore e che un posto per il piccolo Easton, quando diventerà adulto, ci sarà di certo. La mamma ha commentato il gesto del figlio alle pagine di Newsweek dicendo che è orgogliosa di lui: "Credo che ad 11 anni non avrei mai avuto il suo coraggio e la forza che serve per raggiungere i propri sogni, sono contenta però di avergli infuso il coraggio necessario a farlo, che gli sarà utile per tutta la vita".