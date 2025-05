video suggerito

Bimbi vestiti da cardinali eleggono il loro Papa, così in una scuola cattolica di Chicago si spiega il Conclave In una scuola cattolica elementare di Chicago i piccoli studenti hanno vestito i panni di cardinali, guardie svizzere e fedeli, trasformando l’aula magna nella Cappella Sistina per imparare cosa sia il Conclave. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Credits: Profilo Instagram di chicagocatholicsschools

Esiste un modo migliore per imparare la storia che non vestendo i panni dei suoi protagonisti? In una scuola elementare cattolica di Chicago, i piccoli alunni si sono improvvisati cardinali, chierichetti e Guardie svizzere e alla fine hanno eletto il loro Papa, prima di sapere che il Pontefice scelto al termine del vero Conclave, sarebbe stato proprio Robert Francis Prevost, nato nella loro città.

Il conclave dei bambini

Il video pubblicato su Instagram dalla scuola cattolica americana di Chicago, Accademia Our Lady of Mount Carmel, ritrae i piccoli alunni, maschi e femmine, entrare, l'uno dietro l'altro con una veste bianca e rossa e il copricapo dei cardinali nell'aula magna della scuola che per un giorno si è trasformata nella Cappella Sistina.

Tra loro c'era anche chi ha partecipato al conclave nelle vesti delle impassibili Guardie svizzere, emblema del Vaticano. I ragazzi, tramite questa attività, dovevano imparare di cosa si trattasse il Conclave, emulandolo in toto.

Dotati di un quaderno hanno girato tra i compagni di classe, chiedendo a ciascuno di loro di presentarsi e spiegare in breve cosa avrebbe fatto una volta diventato Papa. I bambini hanno così imparato anche il concetto di campagna elettorale e dovuto elaborare una piccola presentazione di loro stessi.

Come spiegato dai loro insegnanti alla CBS News, i bambini hanno votato per tre volte, imparando anche che alle volte è necessario mettere da parte i propri desideri e scendere a compromessi per il bene della collettività, fatto una pausa a base di snack, per fare merenda nel mezzo, ed infine eletto il compagno di classe, secondo loro più adatto a fare il Papa.

L'elezione del piccolo Papa

Dopo 3 "fumate nere" i piccoli studenti hanno eletto il loro Pontefice, che tra abbracci ed acclamazioni ha cambiato vesti per salutare i suoi compagni, che lo attendevano nel cortile della scuola sventolando bandiere di tutte le nazionalità. "È stato emozionante, perché oltre a vestirci da cardinali o Guardie svizzere, abbiamo davvero capito o almeno provato ad immaginare la gioia e la tensione che provano i cardinali quando stanno per eleggere il Papa" ha detto alla testata Cameron Smith, alunno di quarta elementare.

Dalla cappa della scuola ha iniziato a uscire del fumo bianco e gli studenti che non hanno partecipato al conclave, hanno iniziato a gridare nel cortile, così il bimbo scelto dai suoi compagni di classe si è sporto timidamente dalla finestra e ha salutato i piccoli fedeli. "I nostri alunni appartengono a famiglie cattoliche per lo più, è stato bello insegnare loro il potere della preghiera e valori come la leadership e la democrazia" spiegano gli insegnanti nel post pubblicato su Instagram.

Questo conclave improvvisato, come commentano gli utenti, è proprio un metodo educativo, quello del role play, il quale prevede che per imparare un tema gli alunni vestano proprio gli abiti dei suoi protagonisti, facendo finta di essere loro.

Possiamo solo immaginare la gioia dei piccoli studenti quando ieri sera hanno scoperto che il nuovo Papa, scelto al termine del Conclave, Robert Francis Prevost, arriva proprio dalla città in cui ha sede la loro scuola e molti di loro vivono: Chicago.