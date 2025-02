Bimba di 4 anni fotografa la sua mamma 3 giorni dopo la nascita del fratellino: “Il post-parto è un periodo terribile”

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Jessica Bailey è una mamma di 38 anni che ha deciso, ad un anno dalla nascita della sua secondogenita, di pubblicare uno scatto, fatto dalla sua bimba di 4 anni, di cui si è a lungo vergognata. "L'ho fatto perché volevo dire a tutte le mamme che può capitare di essere così stanche da smettere di prendersi cura di sé".

La fotografia che ritrae la stanchezza della mamma

Ha una felpa larga addosso, i capelli stretti in uno chignon morbido fatto al volo, lo sguardo perso verso il centro della sala, mentre stringe tra le braccia il suo bebé che, visto il colore del volto, ha forse appena smesso di piangere, Jessica Bailey, una mamma di 38 anni.

Lo scatto che la ritrae in questo stato di estrema stanchezza, come spiega lei in un video pubblicato sui social, è stato fatto per sbaglio dalla primogenita di 4 anni, intenta a guardare video sul telefono della mamma, mentre lei faceva i conti con l'estrema stanchezza del suo terzo giorno a casa con i due bambini, dopo aver dato alla luce la sua secondogenita. "Penso che in quella foto ci sia la stanchezza del parto e della privazione del sonno a cui le neomamme vengono sottoposte".

La vergogna prima di pubblicare la fotografia

La privazione del sonno genitoriale è qualcosa con cui si confrontano tutti i genitori, come aveva spiegato a Fanpage.it in una precedente intervista la professoressa Luana Nosetti, durante i primi mesi di vita del bebè il ritmo sonno-veglia non è ancora ben definito, di conseguenza il piccolo tende a svegliarsi ripetutamente nella notte ed è necessario lavoro di squadra tra i genitori per alternarsi nell'aiutare il bimbo a riposare.

La sonnolenza che ne deriva, però, per gli adulti è causa di irascibilità, discussioni nella coppia, se presente uno stato depressivo post-partum non riposare sicuramente non aiuta la madre e incapacità di svolgere serenamente tutte le attività lavorative e non, svolte fino a quel momento. Jessica Bailey ha spiegato infatti alle pagine di Newsweek che la decisione di pubblicare quella foto, seppur sofferta perché inizialmente si vergognava dello scatto, è stata del tutto volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema: "Sapevo benissimo che se avessi pubblicato quello scatto avrei intercettato l'attenzione di molte mamme che stavano vivendo lo stesso, l'arrivo di un bebè stravolge ogni cosa, anche il proprio aspetto".

Tuttavia, la donna ha deciso di aspettare perché in quel preciso momento si sentiva molto fragile. "Non sarei riuscita a sopportare anche il commento di una sola persona sul mio aspetto fisico in quel preciso momento". Un anno dopo, però, è riuscita a pubblicare quello scatto fatto dalla figlia che ha ottenuto quasi 10 milioni di consensi e commenti di donne che si identificavano perfettamente con la neo-mamma. "La mia bimba di 4 anni, scattandomi quella foto, mi ha anche fatto un immenso regalo, ha immortalato cosa significa essere una neo-mamma ed è sempre stata presente e premurosa con la sorellina piccola, affacciandosi alla sua culla prima di me, quando piangeva, se la stanchezza mi rendeva lenta o spossata" ha concluso Bailey, fiera dei suoi figli.