Abuso di sostanze tra i ragazzi: gli indizi cui fare attenzione secondo gli esperti Sbalzi d'umore repentini, difficoltà nel sonno e improvvisi cambiamenti nelle abitudini quotidiani possono essere segnali che denunciano l'abuso di droghe da parte dei ragazzi. In questi casi è importante rimanere in allerta e non accontentarsi delle spiegazioni superficiali fornite dai fili per giustificare il loro comportamento.

L'abuso di sostanze tra i giovani è un fenomeno in crescita e come dimostrato dall'ultima Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia del 2024, la fascia di popolazione tra i 15 e i 19 anni è una di quelle maggiormente interessate dal fenomeno.

Stando ai dati raccolti, circa il 39% della popolazione studentesca (quasi 960mila tra ragazzi e ragazze) hanno riferito di aver consumato una sostanza illegale almeno una volta nella vita e quasi 54mila ragazzi hanno ammesso di aver fatto uso di cocaina nell'ultimo (il 2,2% del campione rispetto all'1,8 di un anno fa).

Alcuni esperti però ritengono che questi numeri potrebbero addirittura essere sottostimati, poiché spesso i consumatori di droghe non dichiarano apertamente il loro uso. Come può allora un genitore accorgersi del problema? Quali sono i segnali più comuni che evidenziano l'abuso di simili sostanze?

Segnali di allarme per i genitori

Cambiamenti improvvisi e drastici nel comportamento possono essere i primi indicatori di un disagio legato all'utilizzo di sostanze psicotrope. Questi includono sbalzi d'umore inspiegabili, irritabilità o cambiamenti significativi nelle abitudini di sonno.

Certo, simili comportamenti sono frequenti anche nei giovani che stanno attraversando le turbolenze della pubertà, tuttavia l'esperto Rocky Herron, ex-agente della divisione antidroga statunitense, ha invitato i genitori a prestare la massima attenzione a volubilità emotive prolungate nel tempo e a non accettare spiegazioni semplicistiche per tali cambiamenti.

"Quando si è sotto l'effetto di alcune sostanza, le percezioni del bambino vengono alterate, eccessivamente stimolate o smorzate" ha aggiunto in una dichiarazione rilasciata al sito americano Newsweek.

Quando non si usano sostanze, però, è l'ansia l'elemento più comune ed evidente che palesa un disagio. Gli effetti dell'astinenza rischiano infatti di destabilizzare ulteriormente il ragazzo e sfociare in manifestazioni dirompenti (anche violente) o accessi d'ira, che però possono rapidamente far posto a stati d'animo malinconici e depressivi.

Il sonno è un elemento rilevatore

Sebbene i modelli di sonno degli adolescenti possano essere molto variabili, mutamenti repentini o inspiegabili rimangono un'importante spia da tenere sotto controllo se si sospetta che il proprio figlio faccia uso di sostanze.

Se le cause di questi cambiamenti non sono evidenti è dunque importante non escludere l'uso di droghe come possibile causa scatenante e indagare in modo approfondito.

I sintomi fisici

Oltre ai mutamenti comportamentali poi, l'abuso di droghe porta l'organismo a subire conseguenze fisiologiche date dall'effetto delle varie sostanze psicotrope.

Tra i segnali più comuni che potrebbero portare un genitore a insospettirsi, il sito dell'Arma dei Carabinieri cita:

Apatia e sonnolenza, in caso di abuso di oppiacei

Nausea

Inappetenza

Stati eccitativi alternati a momenti di abbattimento

Aggressività

Insolita difficoltà nel linguaggio

Pallore

Respirazione affannosa

Se il genitore "smaschera" l'abuso o è lo stesso ragazzo a confessare la propria condotta, rivolgersi a figure professionali (medici, psicologi etc…) e partecipare a programmi di disintossicazione è sicuramente la strada migliore per uscire dall'impasse.

In questa fase delicata è però importante non farsi prendere dal risentimento o dalla frustrazione e far sentire tutto il sostegno emotivo possibile al ragazzo in difficoltà. Sapere di non essere solo in questa battaglia può risultare decisivo per cambiare in meglio il proprio domani.