A quanti mesi i bambini cominciano a dormire tutta la notte? La risposta della pediatra Nei primi mesi di vita neonati e lattanti hanno un ciclo del sonno caratterizzato da risvegli continui che, soprattutto nelle ore notturne, rendono particolarmente complicata la vita dei neo-genitori. Fanpage.it ha intervistato la dottoressa Luana Nosetti, docente dell’Università degli Studi dell’Insubria e Responsabile del Centro disturbi respiratori del sonno e pneumologia pediatrica Ospedale F. Del Ponte di Varese, per capire intorno a che età i bambini iniziano a dormire per tutta la notte. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

Intervista a Luana Nosetti Professore associato presso l’Università degli Studi dell'Insubria e Responsabile del Centro disturbi respiratori del sonno e pneumologia pediatrica Ospedale F. Del Ponte, Varese

Il sonno dei neonati è uno degli aspetti più dibattuti e cruciali nella vita di ogni genitore. Sin dai primi mesi di vita, infatti, i bambini hanno un ciclo di sonno diverso rispetto agli adulti, che li porta a svegliarsi frequentemente durante la notte. Ma a partire da quando i piccoli iniziano a dormire tutta la notte senza interruzioni? Fanpage.it ha approfondito la questione con Luana Nosetti, Professore associato presso l’Università degli Studi dell'Insubria e Responsabile del Centro disturbi respiratori del sonno e pneumologia pediatrica dell'Ospedale F. Del Ponte di Varese.

"Quello del bimbo che non dorme è un tema importante per i genitori, soprattutto perché ha delle ripercussioni pesanti sulla loro quotidianità", spiega Nosetti, "La mancanza di sonno corrisponde infatti anche a una forte carenza di riposo nei genitori, i quali faranno fatica a concentrarsi, avranno difficoltà nel lavoro e probabilmente saranno più nervosi durante la giornata".

Quanto dura il ciclo del sonno di un neonato

Tenendo presente che, come ricordano le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, i bambini fino al compimento del primo anno di vita dovrebbero dormire dalle 14 alle 17 ore al giorno, i risvegli notturni di neonati e lattanti sono fenomeni del tutto normali.

All'inizio del processo fisiologico verso l'acquisizione del ritmo di sonno/veglia, i bimbi più piccoli hanno infatti una ciclicità del sonno molto più breve, che si estende gradualmente nel corso dei mesi. "Durante i primi 4-5 mesi di vita i bambini si svegliano periodicamente anche durante la notte, più o meno ogni due o tre ore" afferma Nosetti. Intorno ai 5-6 mesi poi, l'intervallo inizia progressivamente ad allungarsi, fino a quelle 7 o 8 ore che possono coprire gran parte della nottata. "Per arrivare a una notte completa bisogna però avere pazienza e probabilmente in questa fase ci saranno ancora giorni in cui il bambino si sveglierà e giorni in cui invece dormirà beato".

Quando si stabilizza il sonno e dormirà tutta la notte

Il processo di graduale estensione degli intervalli di sonno dei bambini inizia dunque al quinto o sesto mese per stabilizzarsi più o meno intorno all'anno o all'anno e mezzo di vita. "Di solito i bambini riescono a dormire con regolarità per tutta la notte tra i 12 e i 18 mesi" conferma l'esperta, la quale tiene però a sottolineare come in questi casi non sia possibile basarsi su tabelle predefinite. "Ogni bambino sviluppa tempistiche ed esigenze proprie, pertanto ci sono bimbi che già a 10 mesi cessano con i frequenti risvegli notturni e altri che invece necessitano di molto più tempo per regolare il proprio ritmo".