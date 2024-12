“A Natale l’unica cosa che conta è avere i propri cari vicino”: mamma racconta il primo inverno senza suo figlio

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Profilo Facebook di Lindsay Simmons

"Se avessi saputo che quella sarebbe stata l'ultima volta che ci saremmo visti ti avrei detto che sono sempre stata incredibilmente orgogliosa di te". È solo un estratto del lungo post su Facebook che Lindsay Simmons , una mamma americana ha dedicato a suo figlio Ryan Thomas, deceduto in un incidente stradale a soli 23 anni la scorsa estate. La donna ha condiviso il suo dolore per ricordare a tutte le famiglie ciò che davvero conta a Natale e durante le festività, che si apprestano a vivere per la prima volta senza Ryan: "Avere i propri figli vicino".

Il primo Natale senza Ryan

Lindsay Simmons ha raccontato sul suo profilo Facebook, attraverso una serie di post, cosa ha significato per lei e la sua famiglia, lo scorso 15 giugno perdere il loro primogenito 23enne.

Dolore che si acuisce con l'arrivo delle feste che per molti significano veder ricongiungersi la famiglia. La donna racconta che l'anno precedente hanno festeggiato con il figlio e la sua compagna Natale un po' in ritardo, dal momento che i due volevano sfruttare quel periodo per un viaggio di coppia. "Abbiamo festeggiato insieme il Capodanno e qualche settimana fa mia nuora mi ha chiesto se fossi arrabbiata per il fatto che mio figlio non ci fosse stato per il suo ultimo Natale". Simmons ha affermato di non essere stata mai arrabbiata per la felicità dei suoi figli, ancora di meno oggi che riconosce, dopo la scomparsa prematura del suo figlio maggiore, quanto sia breve la vita.

La donna dice di essere molto contenta di aver lasciato suo figlio libero di scegliere come trascorrere il Natale, proprio oggi che sa che quello è stato il suo ultimo Natale, perché hanno vissuto i loro ultimi mesi insieme sereni e senza conflittualità e invita le altre famiglie a fare lo stesso: "La vita è davvero troppo breve. Create ricordi con i vostri figli, anche se non sono perfetti come li avevate immaginati, un giorno potrebbero essere l'unica cosa che vi resta".

La donna, racconta a Today.com, di non aver affrontato l'arrivo delle feste con la stessa sicurezza che dimostra nei suoi post su Facebook, la famiglia si è riunita nel giorno del ringraziamento a casa di un parente, un luogo che Ryan Thomas amava moltissimo: "È venuta anche sua moglie con noi ed è stata durissima guardarla senza nostro figlio a fianco". Proprio durante quella riunione di famiglia hanno deciso addolorati, come trascorrere il primo Natale senza loro figlio. "Le vacanze di Natale per noi coincidono anche con molti compleanni, quello di mio marito, di nostra figlia e della moglie di Ryan, per tanto, sapendo che sarà difficile, abbiamo deciso che aspetteremo Natale tutti sotto lo stesso tetto".

In ultimo, Lindsay Simmons ha lasciato qualche consiglio alle famiglie che si apprestano a riunirsi per Natale, nei suoi post su Facebook: "Accettate di collezionare ricordi imperfetti, godetevi i vostri figli, abbracciateli forte e non preoccupatevi per le piccole cose". A questo aggiunge di impegnarsi per scattare fotografie insieme ad ogni membro della famiglia: "Mi maledico per non avere foto dell'ultimo Natale con mio figlio, scattatene una anche per noi".