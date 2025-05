10 lavoretti semplici per la festa della mamma: dai fiori di carta ai biglietti di auguri

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Festa della mamma

Mancano pochi giorni alla festa della mamma, la ricorrenza per la quale le famiglie italiane e quelle che vivono nei Paesi in cui si festeggia l'11 maggio celebreranno la figura della mamma.

Per rendere la giornata davvero speciale si possono realizzare dei lavoretti semplici da regalare alle mamme, come segno di ringraziamento per tutto ciò che fanno per i propri bambini. Tra disegni, poesie e lavoretti i bimbi svilupperanno la loro coordinazione oculo-manuale e potranno lasciare un bel ricordo della festa alla loro mamma.

1.La corona per la mamma migliore del mondo

Realizzare un copricapo simile a una corona per la propria mamma è un'idea molto semplice e attuabile dai bimbi di tutte le età. Già a 4 anni i piccoli potranno realizzare la corona di cartoncino e, muniti di colla scotch colorato e pon-pon, decorarla come preferiscono. Il procedimento è davvero semplice, basterà misurare la circonferenza della testa della propria mamma con una fettuccia e riportare la misura con qualche cm in più, per incollare i due lembi, su un cartoncino. A questo punto bisognerà disegnare la superficie a zig-zag della corona e ritagliarla, con le forbici dalla punta arrotondata. Ora è il momento di dare libero sfogo alla fantasia, con la digitopittura, con i pennarelli, brillantini, sticker e pon-pon, i piccoli potranno incollare ciò che desiderano sulla corona e scrivere anche "La mamma migliore del mondo".

Età consigliata: dai 4 anni in su

dai 4 anni in su Materiali da utilizzare: fettuccia, cartoncino colorato o bianco, tempere, pennarelli, colla e forbici dalla punta arrotondata.

2.Il ritratto della mamma

Un'idea estremamente semplice e molto funzionale allo sviluppo delle abilità del bambino, che è stata scelta anche da Kate Middleton per trascorrere i pomeriggi uggiosi londinesi con i suoi bambini è quella di realizzare un ritratto della mamma. Così i piccoli in occasione della festa della mamma potrebbero disegnare la mamma per come la vedono, senza alcuna indicazione su colori o dimensioni realistiche da rispettare. Basterà dare ai piccoli dei pastelli colorati, un foglio bianco e la sola indicazione di realizzare un ritratto della loro mamma o della famiglia.

Età consigliata: dai 3-4 anni in su.

dai 3-4 anni in su. Materiali da utilizzare: fogli bianchi, matite colorate o pastelli a cera e fantasia.

3.Un braccialetto di perline colorate

Un'idea per la festa della mamma potrebbe essere quella di realizzare per lei un braccialetto o un'intera parure di perline colorate. Basterà acquistare per il bimbo o la bimba una scatola contenente perline colorate semplici o con le lettere, così da poter scrivere "mamma" o il nome del bambino sul braccialetto. Se si utilizza un filo elasticizzato si potrà rendere il regalo una vera sorpresa per la mamma, senza andare a chiederle le misure di polso, dito e collo. Il lavoretto, però non è alla portata di tutti i bambini, meglio lasciarlo fare ai bimbi dai 6 anni in su, sempre supervisionati, dal momento che le perline sono molto piccole e rischiano di essere ingerite dai bambini.

Età consigliata: dai 6 anni in su.

dai 6 anni in su. Materiali da utilizzare: filo elasticizzato e perline colorate.

4.La collana di pasta

Ogni lavoretto deve essere democratico e alla portata dei piccoli di tutte le età, ecco che arriva in soccorso dei fratellini più piccoli che vorrebbero realizzare come i maggiori collane di perline un nuovo elemento: la pasta. Si possono scegliere dalla dispensa penne, farfalle, mezze maniche, sedanini e pipe rigate e far passare tra loro un filo di nylon, in modo da realizzare una collana commestibile. Consigliamo di non colorare la pasta, così da poterla utilizzare, una volta sciolta la collana, ed evitare spreco alimentare.

Età consigliata: dai 3 anni in su.

dai 3 anni in su. Materiali da utilizzare: filo di nylon o spago e pasta secca bucata.

5.Un bouquet di fiori con la tecnica quilling

Un lavoretto che parte da un materiale molto semplice ma che con precisione e pazienza può dare vita a vere e proprie opere d'arte è il quilling. Questa arte vuole che arrotolando delle striscioline di cartoncino colorato, larghe tra i 3 e i 5 mm, su loro stesse, si ottengano dei fiori dai colori sgargianti e dalle forme particolari. Dopo aver ritagliato i cartoncini colorati, permettendo al bambino di averne a disposizione quante ne desidera, è il momento di arrotolarle e poi modellarle per ottenere i fiori con cui si desidera abbellire dei bigliettini per la festa della mamma.

Età consigliata: dai 6 anni in su.

dai 6 anni in su. Materiali da utilizzare: cartoncini colorati, forbici, righello e matita.

6.Un blocchetto di buoni per la mamma

Un'idea divertente e utile ai più piccoli per imparare l'importanza di collaborare con i genitori nella gestione della casa può essere quella di regalare alla mamma un blocchetto di buoni, ritagliati dal cartoncino. Su ogni buono il bimbo scriverà una cosa che si ripromette di fare al posto della mamma o insieme a lei, ogni volta che la donna vorrà usufruire del bigliettino. Su ciascun biglietto è possibile scrivere:

1 buono per rifare il lettone

1 buono per sparecchiare da solo per una settimana

1 buono per un massaggio

1 buono per una razione di coccole e bacini

La realizzazione dei buoni è davvero semplice, servirà del cartoncino colorato, un paio di fobici con cui ritagliare i buoni e un pennarello per scrivere i buoni propositi per la mamma.

Età consigliata: dai 5 anni in su.

dai 5 anni in su. Materiali da utilizzare: cartoncini colorati, forbici e pennarello.

7. Un bigliettino di auguri personalizzato

Un'idea creativa per realizzare un bigliettino di auguri per la festa della mamma può essere quello di nascondere un dolce pensiero all'interno di un vaso di fiori fatto di cartoncino. I piccoli possono realizzare questo lavoretto fin dall'asilo, aiutati dall'altro genitore per poter scrivere un loro pensiero.

La realizzazione è molto semplice, prevede di ritagliare due trapezi dal cartoncino marrone di incollarne insieme solo 3 lati, lasciando la base più ampia aperta, così da formare una tasca. A questo punto è possibile ritagliare una striscia di cartoncino marrone e applicarla all'altezza di questa base. Dal cartoncino verde si possono ottenere le foglie e da quelli colorati i petali del fiore. Una volta assemblato il contenuto del vaso è possibile inserirvi la parte dello stelo del fiore, sulla quale scrivere l'augurio per la mamma.

Età : dai 5 anni in su

: dai 5 anni in su Materiali da utilizzare: cartoncini colorati, forbici, colla e pennarelli

8. La cornice per una fotografia insieme

Un altro regalo molto carino per la festa della mamma può essere una cornice da realizzare con gli stecchini del gelato e decorazioni in cartoncino a piacere. Per realizzarla servirà la colla a caldo con la quale attaccare gli uni, vicino agli altri gli stecchini puliti, e le decorazioni floreali realizzate con il cartoncino. Dietro alla cornice si può attaccare un pezzo di cartoncino spesso, che sarà la base su cui incollare la fotografia scelta insieme alla mamma. Il lavoretto è abbastanza ricercato, quindi realizzabile dai bambini con l'aiuto di un adulto o a partire dai 7 anni di età.

Età : dai 7 anni in su

: dai 7 anni in su Materiali da utilizzare: cartoncini colorati, colla a caldo, bastoncini di legno, forbici dalla punta arrotondata, fotografia con la mamma.

9. I topini mamma e figlio

Un lavoretto molto semplice da realizzare è quello composto da due topolini di cartoncino, uno più grande e uno più piccolo che possono rappresentare mamma e figlio. Per realizzare i corpi dei topolini basterà ritagliare dal cartoncino un cuore, piegarlo a metà e incollare la punta su se stessa. La base del topolino può essere sempre un cuore di cartoncino, così come le due orecchie. A questo punto si può abbellire il lavoretto con occhi e nasino. I due topini che possono creare i bimbi già a partire dai 5 anni, rappresenteranno uno la mamma, uno il bambino.

Età: dai 5 anni in su

dai 5 anni in su Materiali da utilizzare:cartoncino rosa e grigio, pennarelli, colla.

10. I timbrini con le patate

Un ultimo lavoretto da realizzare e poi utilizzare nell'immediato, sono dei timbri a forma di cuore o fiore, da poter ricavare dalle patate. Una volta intagliata nella pasta gialla del tubero la forma che si preferisce (meglio se questo lavoro con il coltello lo fa un adulto) la si può immergere nel liquido rosso delle barbabietole e ottenere così dei timbri del tutto naturali, con cui il bambino potrà riempire un bigliettino dedicato alla mamma di cuori. Dal momento che si utilizzano solo elementi naturali, la patata poi potrà essere cotta e mangiata. Il lavoretto va bene anche per i bimbi di 3 anni.

Età: dai 3 anni in su

dai 3 anni in su Materiali da utilizzare: patate e coloranti da cucina o naturali, coltello che deve usare l'adulto.