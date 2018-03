Vladimir Putin è stato eletto presidente della Russia per la quarta volta e stando a quando dicono i primi exit poll diramati alla chiusura delle urne, alle ore 20 del fuso locale, avrebbe riscosso un risultato ben migliore delle aspettativa. Secondo gli exit poll, infatti, Putin avrebbe riscosso il 73,9% dei consensi, dunque avrebbe superato l'asticella del 70% dei voti, considerata la percentuale minima soddisfacente prima della tornata elettorale. Vladimir Putin, dunque, si appresta a diventare per la quarta volta presidente della Russia e a breve inizierà dunque il suo secondo mandato presidenziale consecutivo. Per quanto riguarda gli altri sette sfidanti in corsa alle presidenziali russe, i risultati sarebbero quasi tutti al di sotto della doppia cifra.

Il dato complessivo dell'affluenza al voto al momento non è ancora stato diramato, ma alle 12 risultavano aver votato circa il 34% degli aventi diritto al voto, alle 19 il 59,5%. L'esito dell'elezione, secondo la totalità degli analisti, era assolutamente scontato, ma dall'altra parte Putin ambiva a un risultato granitico per legittimare la sua vittoria, ovvero almeno il 70% di affluenza e il 70% di consensi personali. Salvo sorprese, secondo la Costituzione russa, il prossimo sarà l'ultimo mandato di Vladimir Putin, che non potrebbe ricandidarsi nel 2024 a meno di una riforma costituzionale che cancelli il limite di ricandidatura.

Oltre a Vladimir Putin, a questa tornata presidenziale hanno corso sette candidati: Pavel Grudinin , nuovo volto del partito comunista, Ksenija Sobcjak, conduttrice televisiva e presunta figlioccia del presidente al suo debutto in politica, Vladimir Zhirinovskij, il nazionalista leader del Partito liberaldemocratico, il liberale Grigorij Javlinskij, a capo di Jabloko, Maksim Surajkin, Boris Titov, l'ombudsman degli imprenditori, e il nazionalista Serghej Bubarin. All'appello manca Aleksej Navalnyj, il "dissidente" e oppositore politico di Putin, escluso dalla corsa alle presidenziali per i suoi inviti al boicottaggio.

Sui risultati elettorali, però, aleggiano accuse di brogli: l’organizzazione non governativa russa Golos, specializzata nella verifica della correttezza delle elezioni ha denunciato 1764 irregolarità riscontrate nei seggi aperti e in particolare i dati sull’affluenza alle urne sarebbero stati gonfiati. La denuncia parla anche di dipendenti e studenti universitari costretti dai loro datori di lavoro o professori a votare, e a portare una foto come prova. "Violazioni ci sono state, come ‘gruppi di elettori portati a votare in bus' o schede elettorali immesse nelle urne ancor prima dell’apertura dei seggi, ma in generale, al netto di alcuni casi di pressione sugli osservatori, il numero dei brogli rispetto alle tornate elettorali precedenti si è ridotto", ha dichiarato il vicepresidente della Ong.