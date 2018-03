Pensava di poter realizzare un colpo semplice semplice intrufolandosi di notte nell'abitazione di un'anziana per rubarle gioielli e soldi ma è stata scoperta dalla donna e così l'ha brutalmente uccisa e infine ha fatto a pezzo il corpo per disfarsene. Protagonista del macabro delitto una ragazza sudafricana, Sheree Prince, ora condannata in via definitiva dai giudici dell'Alta Corte della Provincia del Capo Occidentale. I fatti contestati risalgono al 2015 quando la giovane aveva solo 18 anni ma questo non le ha impedito di portare a termine un delitto assurdo. La vittima è la 74enne di origini britannica Sandra Malcolm, accoltellata 24 volte e poi decapitata e smembrata nella sua casa di Città del Capo solo perché si era svegliata nella notte e aveva scoperto la giovane nella sua proprietà.

A rendere ancora più assurdo un delitto già insensato, il fatto che l'anziana aveva cercato di far ragionare la ragazza senza chiamare subito la polizia. Come la stessa 21enne ha raccontato in aula ammettendo i fatti, la 74enne in effetti si era anche offerta di telefonare a un'ambulanza dopo aver notato che lei si era ferita a un piede cercando di entrare in casa. Non solo, le aveva anche dato un liquido antisettico per lavare la ferita. La giovane però ha detto che temeva che la pensionata stesse per telefonare alla polizia e per questo l'ha pugnalata ripetutamente. "Volevo andarmene ma l'ho vista mentre cercava di rialzarsi. Quindi l'ho uccisa" ha spiegato.

La difesa della giovane ha sostenuto che l'omicidio "è avvenuto per impulso" e non è stato premeditato ma per la corte è innegabile che la giovane voleva disfarsi del corpo tanto da arrivare a decapitarlo e smembrarlo. Neanche dopo il delitto infatti la giovane è scappata anzi, con sangue freddo, ha tagliato letteralmente a pezzi la nonnina prima di metterla in alcuni sacchi e gettarla in alcuni cassonetti di spazzatura lungo la strada. La 74enne è stata ritrovata senza testa, braccia e gambe.