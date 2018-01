in foto: Il Capodanno cinese quest'anno cadrà il 16 febbraio.

Un anno di fedeltà, tolleranza e apertura verso gli altri: sono questi gli auspici che il nuovo anno porterà con sé secondo l’affascinante visione astrologica orientale. Un 2018 che per noi è già iniziato ma che per i cinesi deve ancora arrivare: il tradizionale Capodanno, celebrato ormai in tutto il mondo, quest’anno arriverà sotto il segno del Cane.

L’anno del Cane

L’attesissima festività si celebrerà fra un mese: il nuovo anno inizia, per i cinesi, in corrispondenza della seconda luna dopo il solstizio d’inverno, e in questo 2018 la data stabilita è il 16 febbraio. Una settimana di danze, sfilate e regali ormai divenuta celebre in tutto il mondo e festeggiata non solo in Cina, che ha però radici antichissime ed è ricca suggestioni derivanti dalla mitologia e dalla religione.

Anche se nella maggior parte della Cina contemporanea si segue già da tempo il calendario gregoriano, quello basato sugli animali ha ancora un forte carattere popolare e folkloristico. Si ritiene infatti essenziale, nella nascita e nella crescita di un uomo, l’influenza dell’animale guida dell’anno in cui egli è venuto alla luce: questo, combinato con gli elementi primitivi propri di ogni ciclo, come la terra, il fuoco, l’oro o l’acqua, determinano il carattere di una persona.

La “festa di Primavera”, altro nome con cui è chiamato il Capodanno, inaugurerà l’anno del Cane: animale simbolo di fedeltà, gentilezza e tolleranza. I nati sotto il segno del Cane fanno proprie queste caratteristiche, che lo influenzeranno nelle scelte a venire: la tradizione popolare vuole che i nati sotto questo segno tendano a scegliere, nella vita, professioni orientate ad aiutare il prossimo. Credenze antiche, rituali sacri pieni di fascino, che fanno di questa festività una delle più attese dai cinesi, e non solo.

La danza del Drago, simbolo di buona sorte

in foto: La tradizionale Danza del Drago.

Si tratta di una festa affascinante, i cui rituali sono antichissimi, ormai entrati nell’immaginario collettivo come tipici della cultura cinese: celeberrima è l’immagine dell’enorme dragone che sfila nelle strade di tutto il mondo. Simbolo di buona sorte, fertilità e saggezza, il drago è una figura centrale nella mitologia orientale, alla stregua di una divinità: per questo, in occasione della festa del Capodanno, è immancabile la tradizionale “danza” che lo vede protagonista. Essa ha origini antichissime ed è soggetta a tutta una serie di regole d’esecuzione molto rigide e a simbologie ben precise: ogni movimento evoca un particolare auspicio per il nuovo anno che sta iniziando.

Oltre ad essere uno dei simboli più venerati e conosciuti anche al di fuori della cultura cinese, il drago è anche uno dei dodici animali che compongono i cicli del calendario: insieme a lui ci sono appunto il cane, il topo, il bue, la tigre, il coniglio, il serpente, il cavallo, la capra, la scimmia, il gallo e il maiale. L’origine dello zodiaco cinese è anch'essa antichissima, e si narra risalga fino ai tempi di Buddha: il dio chiamò infatti a raccolta tutti gli animali della terra, ma solo 12 si presentarono all'appello. Furono appunto questi ad essere scelti da Buddha, come ringraziamento per la fedeltà dimostrata, per rappresentare i cicli vitali che si susseguono.