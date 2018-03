Una donna di 77 anni ha vissuto per trent'anni insieme alla mummia di sua madre. Quando i poliziotti sono entrati nella sua abitazione si sono trovati al cospetto di uno spettacolo raccapricciante e degno di un film dell'orrore: il corpo mummificato della madre dell'anziana faceva bella mostra di sé nell'appartamento, come fosse stato un normalissimo mobile piazzato tra una stanza e l'altra. La polizia di Mykolaiv, in Ucraina, stando a quanto riporta il ‘Mirror' ha fatto irruzione nella casa della pensionata dopo che i vicini, preoccupati, avevano lanciato l'allarme. Pare infatti che la settantasettenne da qualche giorno avesse fatto perdere le sue tracce, suscitando non poca apprensione in quanti invece erano abituati a vederla ogni giorno.

Il cadavere è stato trovato avvolto in un abito bianco, con addosso un paio scarpe blu e calzini verdi. Il corpo era adagiato in una stanza chiusa a chiave all'interno dell'appartamento, sovraccarico di spazzatura, pile di vecchi giornali, icone religiose e cibo in decomposizione. La settantasettenne era viva, ma era stata colta da un malore e gli agenti l'hanno trovata a terra, con le gambe paralizzate. L'appartamento era senza acqua, gas ed elettricità. "La donna – si legge nel rapporto della polizia – viveva da sola e non era solita comunicare con i propri vicini. Non aveva mai aperto la porta a nessuno nonostante loro si prendessero cura di lei, lasciandole il cibo a portata di mano. Nessuno immaginava che vivesse con il cadavere della madre in casa". Il corpo mummificato è stato rimosso dall'appartamento e inviato agli esperti forensi, mentre la pensionata si trova in ospedale. La polizia ha aperto un'indagine.