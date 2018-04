L’obiettivo principale è smentire le voci di un possibile divorzio, anche e soprattutto alla luce di una campagna elettorale (quella per le elezioni regionali in Friuli Venezia-Giulia) portata avanti separatamente e fatto a gara a evitarsi. Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si son incontrati all'Harry's Bar, uno dei locali più esclusivi di Trieste. Abbracci e risate tra i due leader dei principali partiti di centrodestra. "Siamo uniti, nessuno ci dividerà", sono state le parole, a quanto si apprende, di Berlusconi, seduto al tavolo con tutta la delegazione parlamentare azzurra che lo ha accompagnato nella giornata elettorale a Trieste. La foto dell’abbraccio con Salvini è stata pubblicata sul profilo Twitter e sulla pagina Facebook, con questo messaggio: “E alla fine… prima della mezzanotte Matteo Salvini ed io ci siamo ritrovati nella più bella piazza d’Italia con le nostre squadre… Sarà un successo!#FedrigaPresidente”.

All’incontro tra Salvini e Berlusconi era presente anche il candidato presidente del Friuli Venezia-Giulia, Massimiliano Fedriga, favorito per le elezioni regionali di domani. Il leader della Lega spera che dopo la debacle in Molise in Friuli Venezia-Giulia l’M5S possa subire una sconfitta ancora più netta del previsto. “Il voto in Friuli sarà una sberla che li renderà meno presuntuosi e più capaci di ascoltare anche le ragioni degli altri. Una forte affermazione della Lega in Friuli renderà tutti, almeno spero, più consapevoli che la nostra coalizione ha un leader forte e riconosciuto e quel leader è stanco, come tutti gli italiani, dei troppi paletti piantati sul terreno e vuole subito a governare”, scrive il Gazzettino riportando le dichiarazioni di Salvini in merito al voto di domani.

Proprio sul rapporto coi 5 stelle, Berlusconi ribadisce come "non c'è nessuna possibilità visto che io non ho posto veti, ma Luigi Di Maio dice che sono il male assoluto e non si vuole sedere a un tavolo". E continua: "Vengo raggiunto quotidianamente da tante telefonate dei colleghi" in Europa che chiedono "che l'Italia possa avere un argine al Movimento 5 Stelle, al movimento populista italiano". Cosa deve fare il presidente Sergio Mattarella? "Ho piena fiducia in Mattarella ma secondo me la cosa più logica sarebbe consentire al centrodestra di andare in Parlamento" per ottenere la fiducia ad un suo governo. "Succede in altri Paesi, non vedo perché non debba succedere qui", conclude il leader di Forza Italia.