TORTORICI (MESSINA) – Tragedia nella notte a Tortorici, in procincia di Messina. Verso l'una di notte, un'auto a bordo della quale viaggiavano tre giovani è uscita di strada precipitando per circa sette metri e finendo nell'alveo di un fiume. Il bilancio è tremendo: nell'incidente ha perso la vita la 20enne Chiara Foti Randazzese. Grave la sorella della vittima, di 16 anni che viaggiava sui sedili passeggero della vettura. Al volante dell'auto, il fidanzato di Chiara, di un anno più grande, rimasto anche lui ferito. La 16enne è stata trasportata dal 118 all'ospedale Sant'Agata di Militello e oggi sarà sottoposta a intervento chirurgico.

Alle operazioni di soccorso e recupero dei giovani ha assistito gran parte del paese che ha sperato fino all'ultimo che non ci fossero vittime. Purtroppo l'uscita di strada, sulla quale si sta indagando, è risultata fatale alla 20enne. Oggi, in paese, sono previsti i festeggiamenti in onore del di San Sebastiano, patrono di Tortorici. In segno di lutto saranno svolti in forma ridotta e senza campane.

Seguiranno aggiornamenti.