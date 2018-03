in foto: Incidente in Etiopia (Twitter).

Tragedia in Etiopia, dove un bus di studenti, per la maggior parte universitari, è precipitato in una scarpata per cause ancora in via di accertamento, facendo un volo di circa 5 metri. Il bilancio è al momento di almeno 38 morti, su un totale di 48 persone a bordo. Lo riferisce il sito dell'emittente pubblica Fana citando fonti ufficiali. L'incidente è avvenuto ieri, lunedì 12 marzo, nello Stato regionale dell'Amara, nel nord del paese. Tra le vittime, ci sarebbero 28 uomini e 10 donne, tutti giovani che si stavano dirigendo in facoltà, la maggior parte dei quali iscritti a Scienze politiche, da Mekane Selam a Dessie, quando la vettura è caduta improvvisamente "in una scarpata" nel distretto di Legambo. Un'altra decina sono feriti in maniera più o meno grave.

Si tratta dell'ennesima strage su strada in Etiopia, che pure sta migliorando il proprio sistema viario. Ma le cattive condizioni di strade e veicoli, assieme alla scarsa preparazione dei conducenti, continuano a causare disastri, basti pensare che tra il 2014 e il 2017 sono stati ben 16mila i decessi in incidenti di questo tipo.