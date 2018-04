Un furgone bianco ha investito un gruppo di pedoni a Toronto, in Canada, ferendone almeno otto, alcuni dei quali verserebbero in gravi condizioni. Non sono disponibili al momento ulteriori notizie sulla dinamica dell'incidente, avvenuto a nord della città, all'incrocio tra Yonge e Finch. L'incidente è avvenuto all'incirca alle 13.30 ora canadese, le 19.30 italiana. Il van sarebbe salito sul marciapiede – non si sa se volontariamente – è travolto i passanti. La polizia ha fatto appello ai cittadini chiedendo di stare alla larga dalla zona e il servizio metrò è stato sospeso sulla linea 1.