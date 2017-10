Un cittadino albanese di 32 anni, Ervin Cukaj, è caduto dal secondo piano di un palazzo di via Quarto dei Mille, a Torino, mentre cercava di calarsi dal balcone dell'appartamento svaligiato. Dopo essere stato arrestato il ladro è stato trasportato in condizioni gravissime alla Città della Salute e della Scienza di Torino. L'uomo era riuscito ad entrare in un appartamento ma mentre lo stava svaligiando ha sentito la proprietaria che tentava di aprire la porta di casa. Nel goffo tentativo di fuga per non farsi scoprire ha cercato di calarsi dal balcone portando con se la borsa con la refurtiva contenente orologi, gioielli e denaro.

Nella pericolosa discesa il ladro, però, ha perso l'equilibrio ed è precipitato dal balcone. Cukaj si è schiantato nel cortile procurandosi gravi fratture multiple in tutto il corpo. Gli abitanti dello stabile, attratti dalle urla del ladro, hanno chiamato il 112. Immediatamente è intervenuta sul posto una pattuglia dei carabinieri. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Cto di Torino, dove tuttora è ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile per furto e danneggiamento. La refurtiva è stata riconsegnata alla proprietaria.

Già lo scorso luglio a Torino un uomo italiano, Simone Chiodi, precipitò dal quarto piano dello stabile di Via Bibiana 120, nel tentativo di svaligiare casa del vicino. L'uomo morì sul colpo.