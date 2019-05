Improvvisa tragedia nel pomeriggio di giovedì all'interno di un trattoria di Rivara Canavese, nella città metropolitana di Torino. Un tecnico manutentore ha perso la vita a seguito della violenta e inattesa l’esplosione di una macchina da caffè per bar a cui stava facendo la manutenzione. Nell'incidente è rimasto ferito in maniera grave anche il figlio che stava lavorando con lui nel locale. La vittima è Antonio Perissinotto, un uomo di 65 anni residente a Beinasco, sempre nel Torinese. Nonostante gli immediati soccorsi dei presenti e poi del personale medico del 118, per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Inutili i lunghi e continuati tentativi di rianimarlo. Stabilizzato su posto e trasportato d'urgenza in ospedale, invece, il figlio Valerio, 31enne residente a Rivalta. Vista la gravita della situazione è stato anche allertato l'elisoccorso che ha provveduto al suo trasporto all’ospedale Cto del capoluogo piemontese.

Il dramma si è consumato poco dopo le 17 nel locale "Trattoria del Ponte" in via Forno, a Rivara, al confine con Forno Canavese, dove la vittima stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione sulla macchina da caffè per conto di una ditta specializzata. A lanciare l'allarme sono stati i proprietari del bar trattoria. Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono accorsi anche i carabinieri e gli ispettori dello Spresal dell'Asl di Torino che ora hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, padre e figlio stavano lavorando sulla macchina già dal mattino e, dopo la pausa pranzo, erano tornati nel pomeriggio per finire i lavoro. Qualcosa però ad un certo punto è andata storta e la macchina ha fatto una fiammata. Secondo le prime ipotesi, probabilmente a generare il tutto è stata una scarica elettrica improvvisa. Il primo ad essere colpito è stato il 65enne, poi il figlio nel tentativo di tirarlo via sarebbe rimasto folgorato a sua volta.