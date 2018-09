Dopo un terribile violenza sessuale subita da un gruppetto di compagni di scuola nei locali dell'istituto, aveva pensato di potersi confidare con i suoi insegnanti ma di fronte a lei ha trovato solo altro orrore: i docenti le hanno consigliato di non denunciare niente e quando si è scoperto che era incinta hanno anche provato a farla abortire di nascosto, sempre per non gettare discredito sulla scuola. È la terribile storia di abusi subita da una giovane studentessa indiana di 16 anni che infine ha trovato la forza di denunciare tutti dopo averne parlato con la sorella che l'ha sostenuta. La sedicenne era in un collegio a Dehradun, capitale dello stato federato dell'Uttarakhand, quando è stata attaccata da quattro ragazzi, tutti di 17 anni.

La giovane è stata attirata in un magazzino con la scusa che avrebbe dovuto dare una mano nell'organizzazione di un evento scolastico, ma qui è avvenuto lo stupro di gruppo. Quando la 16enne ha parlato di quanto accaduto con gli insegnanti, però, questi prima hanno minacciato di espellerla se ne avesse parlato anche alla sua stessa famiglia poi hanno tentato di farla abortire di nascosto. La polizia ha detto che quando la vittima sospettava di essere rimasta incinta in seguito allo stupro, la moglie dell'ufficiale dell'amministrazione scolastica le ha dato "rimedi casalinghi per porre fine alla gravidanza", il che ha portato la ragazza a soffrire di un forte mal di stomaco.

La terribile verità si è scoperta solo quando la giovane ha chiesto alla sorella di portarla in ospedale raccontando l'accaduto. Il caso infatti è venuto alla luce domenica, quando la ragazza è stata portata in una clinica locale per i test e per confermare la gravidanza e il tentativo di aborto. Martedì, lo staff scolastico accusato di aver coperto lo stupro e i ragazzi coinvolti sono stati fermati dalla polizia. La polizia e i funzionari hanno riferito che l'incidente è avvenuto il 14 agosto scorso, quando gli studenti si stavano preparando per programmi culturali per celebrare il Giorno dell'Indipendenza. "Entro il 16 agosto, le autorità scolastiche erano state informate dello stupro, ma hanno incolpato la ragazza iniziando a minacciarla" hanno spiegato gli inquirenti