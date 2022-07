Viaggiare in libertà ma in sicurezza Il viaggio è sinonimo di libertà: ma guai a confondere la libertà di muoversi con l’improvvisazione. Ecco come diventare travel designer del proprio viaggio, muovendosi comunque in modo sicuro e informato.

A cura di Ciaopeople Studios

Preparare la valigia è uno dei momenti che gli appassionati di viaggi preferiscono: c’è la sensazione emozionante dell’attesa e l’immaginazione già può correre verso la meta agognata. Una sensazione che alcuni stanno perdendo, poiché spesso si decide di partire senza adeguate informazioni sulla destinazione. Addirittura negli ultimi tempi uno dei trend tra i giovanissimi è quello di partire “a sorpresa” senza conoscere la destinazione se non qualche giorno prima: un algoritmo sceglie il viaggio al posto nostro in base ai viaggi invenduti.

Per vivere l’avventura di un viaggio c’è solo il fai-da-te?

Ma allora per sentire scorrere il brivido dell’avventura, l’unica soluzione è improvvisare o, al contrario, munirsi di pazienza e organizzarlo con il classico fai-da-te? Se consideriamo che la maggior parte delle persone ha a disposizione solo poche settimane di ferie da distribuire sull’intero anno solare, evitare che qualcosa possa andare storto diventa fondamentale. Il viaggio fai-da-te ha il vantaggio di essere cucito su misura da chi lo intraprende, e permette anche di partire più informati per i luoghi che si andranno a visitare e di modificare il viaggio a propria discrezione.

Viaggiare da soli? I rischi sempre dietro l’angolo

Una delle prime difficoltà è che, in genere, non si conoscono le zone che si andranno a visitare. Si può prenotare un hotel che sulla carta sembra perfetto, per poi non dormire tutta notte perché non hai compreso che era “fronte stazione”. Oppure si può trascurare la distanza tra due luoghi e non avere soluzioni per il trasferimento, o non avere possibilità di comunicare con nessuno per le difficoltà linguistiche. Inoltre, spesso nei viaggi-fai-da-te si preferisce scegliere spostamenti serali per non perdere l’opportunità di utilizzare il giorno per girare a piacimento. Ma quando arrivi in una città di notte, magari perché l’aereo è in ritardo, e il tuo mezzo di trasferimento già prenotato se ne è andato da tempo, contrattare per un taxi diventa dispendioso. Per non parlare di visti, assicurazioni di viaggio, vaccinazioni obbligatorie…

Travel your way: per viaggiare a modo tuo in sicurezza con gattinonitravel.it

Come creare il viaggio perfetto per noi amanti della libertà ma in tutta sicurezza? La soluzione c’è e associa i vantaggi dell’agenzia a quelli del fai-da-te. Gattinoni ha creato un nuovo portale che offre garanzie e sicurezza e permette di costruire un viaggio su misura: gattinonitravel.it è intuitivo e presenta diverse proposte di viaggio precostituite ma anche la possibilità di creare viaggi self made partendo da una destinazione. Si scelgono le date, la o le destinazioni e si possono abbinare esperienze di vario genere come mostre, concerti, escursioni, e anche i trasferimenti. Oppure, al contrario, si parte da un pacchetto preconfezionato scegliendolo dai diversi temi come mare Italia, On The Road, camping, travel experience e via via si può semplificare l’itinerario e i servizi. Non manca la possibilità di prenotare strutture, di organizzare weekend, o soggiorni o veri e propri tour selezionando il meglio delle scelte Gattinoni. Insomma gattinonitravel.it è un invito a “travel your way”, a viaggiare a modo nostro in piena libertà e in tutta sicurezza.

Il viaggio diventa social prima ancora di partire

Tra gli aspetti più apprezzati di gattinonitravel.it c’è quello di poter salvare il preventivo come idea di viaggio dopo essersi registrati e di poterlo condividere con gli amici o i parenti in modo da poter essere modificato al bisogno. Dopo essersi fatti un'idea delle possibilità sul sito, si può anche andare in una delle agenzie di viaggio preferite in modo da avere un servizio professionale. Sono proprio le agenzie Gattinoni la chiave di volta: garantiscono tutta l’esperienza e la forza di un Gruppo solido. Possono supportare e consigliare in tutte le fasi di definizione del viaggio: un vero plus per ogni aspirante viaggiatore.