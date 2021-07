Un’esperienza unica per le vie della città: è questo quello che si intravede all’orizzonte dopo la collaborazione tra il colosso Pasta Garofalo e i giovani attivisti di Sii Turista Della Tua Città. Il 25 giugno è stata lanciata l’app SII TURISTA, disponibile su Android e iOS, che si pone l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico culturale della città di Napoli; non solo quindi per i turisti che, stupiti, ammirano le viuzze del centro storico, ma anche per i campani. Come cita il noto slogan degli attivisti di Sii Turista Della Tua Città: “prima di divinizzare l’estero, conosci davvero la tua città”? L’app metterà a disposizione degli utenti itinerari totalmente gratuiti, nell’ambito dei quali sarà possibile scegliere tra diverse voci: da “antichi mestieri”, “castelli” e “chiese” passando per “street art”, a “personaggi famosi”, “cinema e TV”… E tanto altro ancora.

Sorprendente è scoprire come all’interno dell’app ci siano elementi di grande vanto per il popolo napoletano; tra tutti, la lingua, plasmata nei secoli da greci, romani e bizantini, ora raccontata in chiave pop dal professore Massimiliano Verde. Dal dialetto alla musica il passo è breve: la voce del maestro Peppe Barra spiega l’evoluzione della musica popolare napoletana, per capire una città che vive di note e musicalità.

Un’app per Napoli, ma soprattutto fatta dai napoletani: è questo un altro elemento distintivo. Saranno infatti proprio gli abitanti della città ad arricchirla segnalando eventi o semplicemente aiutando a far scoprire la propria terra attraverso video, fotografie descrizioni e aneddoti divertenti. Il Pasta Garofalo Quiz è poi la “chicca” che delizierà gli utenti con aneddoti sul mondo della pasta, con informazioni e dettagli sulle spinte innovative dell’azienda di Gragnano, in un percorso di ricerca costante della qualità. Per chi parteciperà al quiz, i punteggi più alti saranno tramutati in coupon spendibili sull’eshop di Pasta Garofalo, e utili per acquistare o sostenere le iniziative dell’associazione, così come per l’ingresso a musei e mostre con essa convenzionati.

Napoli, che prima di conoscere la pandemia si era vista “invadere” da una grande ondata di turisti, ha visto a causa della pandemia una brusca interruzione di questo “movimento”.

Quest’app, oltre a valorizzare il territorio, si pone così l’obiettivo di riportare al Sud quelle “folle” che allegramente si mescolavano tra gli abitanti locali.

Pasta Garofalo, oltre a supportare l’iniziativa SII TURISTA, lavora anche per la salvaguardia del tessuto socio-economico della città. Attraverso l’app sarà possibile candidarsi come guida turistica certificata, e “metterci la faccia” per il bene dei propri concittadini. Quello che rende Garofalo un’azienda emblema della napoletanità sono proprio le persone e la conoscenza delle generazioni che si susseguono a suon di tipi di pasta differenti, fatte di propri artigiani del gusto sempre al passo con l’innovazione. In questo, la collaborazione con i giovani volontari di Sii Turista Della Tua Città – che in questi anni abbiamo visto per le strade di Napoli tra interventi di riqualifica, accoglienza turistica, attività di sensibilizzazione e a difesa di siti archeologici a rischio abbandono – è al contempo punto di arrivo e di partenza di un impegno tangibile. Insomma, un connubio perfetto che sposa tradizione e innovazione, giovani e cultura.

E dunque, per concludere citando proprio il movimento artistico-culturale: “E se accadesse qualcosa di meraviglioso”? Non resta che scaricare l’app per un giro turistico da leccarsi i baffi.