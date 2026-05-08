Un viaggio dentro al cibo: a Milano un percorso esperienziale da non perdere

Mangiare è l'abitudine più comune che ci unisce tutti, lo facciamo per almeno tre volte al giorno e acquistiamo cibo più volte alla settimana. Quello che vediamo in tavola o sugli scaffali, tuttavia, è solo una piccola parte della filiera alimentare. Dietro ogni prodotto si snoda un percorso complesso fatto di utilizzo del suolo, lavorazione e trasformazione delle materie prime, ricerca e sviluppo del packaging, e ancora distribuzione e infine riciclo o riuso.

In poche parole la nostra scelta inizia molto prima dell'acquisto e continua anche dopo il consumo stesso. Il sistema è articolato, ma oggi più che mai siamo chiamati a conoscerlo per poter mangiare in modo più consapevole e responsabile verso il futuro.

ReNest il cibo come scelta, responsabilità, emozione

È proprio da questa consapevolezza che nasce ReNest – “Dalle radici al futuro. Un viaggio dentro al cibo”, il progetto con cui Nestlé invita a guardare al cibo in modo nuovo: un percorso esperienziale e multisensoriale che accompagna il pubblico alla scoperta di un sistema alimentare più sostenibile, a partire dal concetto di economia circolare e attenzione agli sprechi. L'esposizione sarà ospitata nel quartiere CityLife di Milano, luogo simbolo di innovazione urbana e sostenibilità, e alternerà momenti di condivisione a talk, laboratori, incontri e showcooking, coinvolgendo sia il pubblico più adulto che quello delle scuole e delle famiglie. L’azienda riferisce che la volontà è quella di promuovere conoscenza e consapevolezza attorno al cibo: perché ciò che portiamo in tavola ogni giorno non è solo un prodotto, ma anche cultura, memoria e identità.

Dalla Terra all'Upcycling

All’interno dell’esposizione il visitatore incontra quattro tappe simboliche del ciclo del cibo, un percorso pensato per raccontare in modo semplice tutte le informazioni e le ricerche riportate sui totem tematici: ORIGINI racconta l'origine delle materie prime tra agricoltura rigenerativa, biodiversità e impatto ambientale e sociale. TRASFORMAZIONE è l'area in cui si scopre il mondo, tra ricerca e sviluppo per concepire prodotti sostenibili, al ciclo produttivo responsabile, passando per packaging green e distribuzione consapevole. Poi c'è CONDIVISIONE, che prende la forma di un grande “nido” e vero cuore pulsante del progetto. Il palco realizzato in bambù e canna mediterranea sarà il luogo del confronto e della condivisione, lì si alterneranno le voci più autorevoli nel campo del food, dello sport e della nutrizione. Infine, il RICICLO, RIGENERAZIONE, RIUSO conclude il percorso ponendo l'accento sulla necessità di dare nuova vita a materiali e cibo.

Dove e quando si terrà l'evento

In un mondo in rapido cambiamento non possiamo che rimettere il cibo al centro del dibattito, e l'evento ReNest è proprio una dichiarazione d'intenti: il nome unisce la parola “nest” (nido, simbolo di origine, cura e protezione) con il prefisso “Re” come ad evocare una rigenerazione, un ripensamento riguardo le scelte che abbiamo sempre considerato solo come abitudine. L'evento si svolgerà in Piazza Elsa Morante a CityLife dal 12 al 24 maggio 2026, tutti gli appuntamenti sono consultabili sul sito buonalavita.it dal quale, a partire dal 4 maggio, ci si può iscrivere gratuitamente.