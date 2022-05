Tornano le fiere in presenza: a Napoli oltre 10mila visitatori per TuttoPizza Expo Le fiere riaprono i battenti dopo due anni di stop e alla Mostra d’Oltremare di Napoli torna finalmente in presenza TuttoPizza, una delle più attese perché rappresenta il meglio della creatività italiana e partenopea: fino al 25 maggio si parlerà solo di pizza, lieviti, farcitura e mozzarelle grazie alla Fiera internazionale della pizza dedicata ai professionisti e agli imprenditori del settore.

A cura di Ciaopeople Studios

La pizza è Napoli. Nonostante sia da tempo “espatriata” e sia ormai conosciuta e amata in tutto il mondo (sembra, infatti, che la città con più pizzerie sia San Paolo in Brasile) in Italia si celebra questo prodotto unico ogni giorno a tavola. Una volta all’anno, poi, nel mese di maggio, la pizza viene celebrata da tutti gli operatori del settore con una Fiera internazionale, arrivata alla sua quinta edizione.

Alla Mostra d’Oltremare la quinta edizione di TuttoPizza, una fiera che cresce

Dopo l'ultima edizione necessariamente online, torna l’edizione in presenza di TuttoPizza. La location della Fiera internazionale dedicata alla pizza e a tutti i professionisti Ho.Re.Ca. specializzati in quest’ambito è quella della Mostra d’Oltremare di Napoli, nei padiglioni 6, 5 e 4, con ingresso da Viale Kennedy; qui tutti i giorni, dalle 10 alle 19, si svolgeranno eventi, incontri, masterclass, seminari, convegni e tornei sul tema pizza e su tutta la sua filiera. Potranno tornare a confrontarsi i produttori delle materie prime indispensabili per la creazione della pizza e gli imprenditori del mondo Ho.Re.Ca., i titolari di alberghi, di ristoranti e catering. Per loro l’ingresso è gratuito.

Un salone per tutti, italiani e stranieri

Il Salone internazionale è nato da un’idea di Sergio Miccù, presidente dell'Associazione Pizzaiuoli Napoletani, e di Raffaele Biglietto di TicketLab ed è stato organizzato dalla Squisito Eventi. Tra gli eventi più attesi il Trofeo TuttoPizza, l’unica competizione a squadre per pizzerie, associazioni e catene in franchising presentata come sempre da Enzo Calabrese. Ciò che emerge da questa Fiera è la dimensione internazionale sia del prodotto pizza, sia del Salone: TuttoPizza accoglie visitatori, espositori ed esperti da tutte le parti del mondo. La pizza, infatti, ha superato i confini nazionali e rappresenta un prodotto globale amato anche in Estremo Oriente. Non è un caso che l’arte del pizzaiuolo napoletano sia stata riconosciuta dall’UNESCO patrimonio immateriale dell’umanità.

Le parole dei protagonisti

“Il ritorno in presenza di TuttoPizza – spiegano Raffaele Biglietto e Sergio Miccú – rappresenta oggi per un settore che ha sofferto gravemente la crisi dovuta al Covid-19 – il ritorno agli scambi commerciali che rappresentano la base per l'economia di questo mondo. L'incontro tra domanda e offerta ma anche l'occasione per rivedersi, confrontarsi, conoscere le novità. Dopo una sofferta edizione online – proseguono Biglietto e Miccú – siamo lieti che si possa ricominciare anche con l'organizzazione di eventi. TuttoPizza nel corso degli anni è diventato un imprescindibile punto di riferimento anche per i Pizzaiuoli. Il salone coniuga infatti il lato prettamente commerciale con quello dedicato all'arte divenuta patrimonio dell'umanità. TuttoPizza è un salone evento in cui i visitatori, solo operatori professionali, oltre a visitare stand espositivi possono partecipare a gare, prove di abilità individuali e a squadra, corsi di formazione professionale, seminari e masterclass tutti dedicati al cibo più famoso del mondo: la pizza”.