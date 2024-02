Sotto il segno dello sport: un murale per sensibilizzare alla prevenzione della meningite L’arte è un mezzo potentissimo capace di trasmettere messaggi ed emozioni con un linguaggio universale. È per questo che proprio l’arte assume un ruolo anche quando si parla di prevenzione come dimostrato dall’opera “Limitless”, il nuovo murale a Milano che ha l’obiettivo proprio di sensibilizzare le persone alla prevenzione di una malattia complessa come la meningite, e trasmettere i valori di determinazione e tenacia nel superare i propri limiti, tipici dello sport. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La meningite colpisce ogni anno oltre 2,5 milioni di persone nel mondo di qualsiasi età, e registra un tasso di mortalità pari al 10%: di questo dato circa la metà è costituito da bambini sotto i 5 anni.

Tra coloro che riescono a guarire, circa il 20% deve convivere con complicazioni gravi e a lungo termine come lesioni celebrali e amputazioni degli arti.

Una sfida contro i propri limiti

Sono tante le persone colpite da questa patologia come sono tante quelle che, sebbene si siano salvate, affrontano tuttora con coraggio e determinazione le conseguenze lasciate in eredità. Fra queste anche molti sportivi che lottano contro i propri limiti trovando la forza nel senso di determinazione che lo sport trasmette. Ed è proprio lo sport la fonte di ispirazione per un’opera che tramite l’arte ha il fine di sensibilizzare le persone su questa malattia. Si tratta di “Limitless” (Senza limiti), un murale situato in Viale Toscana 9 a Milano, il cui protagonista è uno sciatore paralimpico che porta sul casco i colori della Bandiera della Lotta alla Meningite, lanciata alla fine dello scorso anno da Sanofi in collaborazione con la Fondazione per la Ricerca sulla Meningite (MRF) e la Confederazione delle Organizzazioni per la Meningite (CoMO) – di cui fa parte il Comitato Nazionale contro la Meningite "Liberi dalla Meningite", come simbolo di unione di tutti gli interlocutori impegnati in questa battaglia.

I colori della Bandiera vogliono rappresentare la protezione dei pazienti, il sostegno nel loro percorso e la determinazione nell’eliminazione della malattia, tre elementi fondamentali per raggiungere più velocemente il traguardo fissato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) di sconfiggere la meningite entro il 2030.

Come dichiarato da Mario Merlo, General Manager Sanofi Vaccini Italia & Malta “Agire in modo corale per incidere nella lotta contro la meningite è indispensabile. Sanofi è da sempre impegnata in questo ambito, in termini di sensibilizzazione sul tema della prevenzione e sul valore della vaccinazione ad ampio spettro. Per noi, supportare la realizzazione di quest’opera dedicata alla città di Milano e alla sua valorizzazione è un ulteriore passo in avanti nel percorso già avviato con la Bandiera per unire tutti nella lotta contro la patologia".

Un murale “senza limiti”

“Limitless” è la prima delle 5 opere previste nell’ambito del progetto di arte urbana “Nulla Virtus” di SMOE Studio per la città di Milano. Il progetto, patrocinato dal Municipio 4 e Municipio 5 del Comune di Milano e supportato da Brand For the City con il ruolo di Advisor e Partner di SMOE Studio, è dedicato agli sport invernali con l’intento di creare un percorso basato sui temi dello sport, dell’integrazione, del rispetto verso l’ambiente e del coraggio di superare sé stessi.

“Lo sport – afferma SMOE, ideatore e autore dell’opera – è l’arte dell’anima e del corpo. Abbiamo voluto restituire questo immaginario attraverso una narrazione che ha come tela la città stessa. In Limitless, prima opera di Nulla Virtus, abbiamo utilizzato i colori della Bandiera della Lotta alla Meningite, un messaggio fondamentale di sensibilizzazione che rende il nostro lavoro ancora più significativo”.

