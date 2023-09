Rientro a scuola? Tutti i consigli per un ritorno in allegria È tempo di preparare gli zainetti e completare gli ultimi compiti delle vacanze, ma niente stress: il ritorno alla quotidianità per genitori e figli può di certo essere una sfida, ma con un po’ di organizzazione è possibile vivere in modo più dolce la transizione di metà anno.

A cura di Ciaopeople Studios

È vero, settembre è uno dei mesi più faticosi dell'anno, forse addirittura più di gennaio. In fondo non è difficile da spiegare: lo si vive come un vero e proprio “nuovo inizio” dopo le vacanze e d'altronde non è mai semplice abbandonare le ferie estive attese per tutto l'anno.

Eppure il ritorno a scuola dei bambini, e agli impegni lavorativi dei genitori, non deve essere per forza visto come qualcosa di negativo! Settembre porta con sé anche tanti nuovi progetti, la voglia di riabbracciare le sane abitudini, e perché no, integrarne qualcuna nuova, pronti ad affrontare tutte le sfide dell'autunno! Ecco qualche consiglio da mettere subito in pratica in famiglia:

Prendila con calma! È facile sentirsi sovrastati dagli impegni quotidiani se li si affronta tutti in una volta: zainetti da preparare, valigie da disfare, controllare le mail e incastrare in agenda tutti gli impegni extrascolastici. Una buona idea potrebbe essere quella di ritagliarsi qualche giorno di margine tra le vacanze e il ritorno a scuola e lavoro, in modo che il rientro non risulti repentino e, di conseguenza, più stressante del dovuto.

Ricordati di riposare. In estate si dorme per forza di cose in modo diverso, gli orari cambiano, e a settembre chi la sente la sveglia? Un trucco infallibile per riprendere subito il ritmo ed evitare i capricci mattutini è andare a letto sempre alla stessa ora: via tablet e cellulari, piuttosto dopo cena ci si può riunire qualche minuto in salotto per raccontarsi a vicenda la giornata appena passata.

Gioco e merenda: impossibile stare senza! Quello che ci manca dell'estate sono anche le giornate all'aperto, ma finché il meteo regge è ancora possibile godersi il sole e la natura sfruttando il momento della merenda. E perché non organizzarla in terrazzo, o sul balcone, per riposarsi dai compiti? Non serve molto a renderla l'occasione più attesa della giornata, gli ingredienti sono semplicissimi: una golosa merenda con Muu Muu, una sfida alle Giocomerende del Muu Muu Cluub e il divertimento è assicurato. Avere sempre pronta in frigo una merenda pratica e deliziosa risulterà un alleato vincente per tenere a bada lo stress settembrino!

Movimento e aria fresca! Per corpo e mente non c'è toccasana migliore dell'esercizio fisico, ormai è provato. Andare in ufficio in bicicletta, spostarsi con il monopattino per godersi il vento sul viso, oppure accompagnare i bambini a scuola a piedi, sono tutti esempi perfetti per sentirsi subito attivi, energici e di sicuro più allegri.

Pianificare… insieme. Il back to school è un vero lavoro di squadra, l'ultimo consiglio è quindi quello di coinvolgere i bimbi nella sua organizzazione. Dedicare qualche ora a comprare insieme il materiale didattico, ma anche stilare la lista degli impegni settimanali oppure organizzare i vestiti da indossare al mattino è anche un modo in più per arricchire un rapporto già così speciale. E una volta iniziata la scuola e ingranati gli impegni non ci resta che programmare e immaginare insieme tante nuove avventure… quale sarà la prossima?