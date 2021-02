Se solo ci guardiamo indietro di qualche anno riusciamo a cogliere quanto alcune innovazioni tecnologiche abbiano cambiato il nostro modo di vivere, di pensare e di guardare al mondo. Lo si percepisce immediatamente se si hanno figli in tenera età, capaci di approcciarsi a tutto ciò che si muove sullo schermo con il solo tocco di un dito, quasi sorpresi, invece, che alcuni oggetti non abbiano pulsanti da premere per funzionare…

Recharge Life: la tecnologia che cambia il nostro modo di vivere

È l’uomo con le sue esigenze il centro propulsivo di questa continua ricerca innovatrice: ecco perché ŠKODA ha ideato Recharge Life, una campagna che mette al centro l’uomo che vive il suo presente, le sue passioni e i suoi affetti. Un presente migliore per un domani ancora più a misura di uomo. Per ŠKODA ciò significa evolversi verso un futuro sempre più indipendente dalle energie fossili, sviluppando una mobilità più sostenibile e una gamma di modelli pensati per le reali necessità di chi li vive, proprio come la nuova gamma elettrificata ŠKODA iV, tra cui spicca il nuovo ENYAQ: il primo SUV ŠKODA 100% elettrico.

Recharge Life incoraggia a guardare ogni tecnologia nella sua evoluzione e per il suo concreto contributo a migliorare la nostra vita.

Da questa visione è nata una serie di quattro web talk che trova spazio su Fanpage.it ogni venerdì, a partire dal 26 febbraio, dedicata alle quattro innovazioni che ci hanno migliorato la vita mettendo al centro l’uomo e i propri bisogni, a ciò che è “Recharge Life”, appunto.

Quattro web talk per parlare di evoluzione tecnologica

A condurre i web talk sarà Andrea Delogu che indagherà in modo divertente e giocoso, tra sfide e cartoline dal passato, il cambiamento apportato da alcune tecnologie nella vita di quattro guest star. Le puntate si prospettano davvero intriganti perché pensate per entrare nella vita quotidiana di Daniela Collu, Andrea Galeazzi, Guglielmo Scilla (aka Willwoosh) e Guido Meda. Qualche anticipazione?

Un walkman per indossare la musica

Cosa potrà raccontare Daniela Collu di una delle invenzioni da indossare che ci hanno cambiato radicalmente il modo di percepire la musica? I millenials non si ricorderanno nemmeno del nome, ma il walkman è stata un’innovazione che ha permesso di non dover portare giganteschi registratori sulle spalle per ascoltare la musica preferita e di vivere ogni canzone in modo anche più intimistico. Chissà cosa ricorderà Daniela? Forse momenti intensi dei film che hanno cambiato la vita ai teenager degli anni Ottanta? Staremo a vedere.

Una rete senza confini

Cosa sarebbe oggi la nostra vita senza Internet? Basterebbe guardare all’anno appena passato per capire che tutto si sarebbe fermato da febbraio a oggi. Invece dobbiamo ringraziare un piccolo device che ha permesso di tenerci tutti connessi: lo Youtuber Guglielmo Scilla (aka Willwoosh) l’ha scoperto anni fa ed è grazie a questo dispositivo se oggi spopola sul web. Cosa sarà mai? Lasciamocelo raccontare nella puntata dedicata alle origini di Internet.

Il proprio mondo in 15 centimetri

Legato a Internet è anche un altro oggetto che si è evoluto velocemente diventando negli ultimi 20 anni il centro delle comunicazioni di ciascun essere umano: lo smartphone. Dalla prima telefonata del 3 aprile 1973 fatta con un cellulare dal peso di 1,1 kg e dalla lunghezza di 228,6 millimetri per un’autonomia di 30 minuti, agli smartphone rivoluzionari ultra leggeri e ultra performanti di oggi, il salto è stato immenso: foto, musica, applicazioni, connessioni e social tutto a portata di pollice. Andrea Galeazzi ha raccolto la sfida di raccontare la preistoria di questo strumento.

La rivoluzione delle quattro ruote

Una delle puntate di questo web talk è ovviamente dedicata all’auto e alla rivoluzione che ha portato alle nostre abitudini e alle possibilità di mobilità individuale. Realizzare viaggi on the road, spostarsi con agilità in città o in campagna e ampliare gli orizzonti di libertà di ogni essere umano: l’auto ha avuto una portata sociale e culturale indescrivibili. A raccontare l’impatto delle quattro ruote sulle nostre vite è un appassionato di motori come Guido Meda che ci mostrerà l’evoluzione dell’auto negli ultimi anni: da piccolo scatoletta di metallo a luogo iper-confortevole e sicuro connesso col mondo intero, oggi anche grazie alla sua parte più green.

Allora let’s go, l’appuntamento è per i prossimi quattro venerdì con Recharge Life!