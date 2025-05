Pulire casa è sempre più facile: entro il 2033 impiegheremo il 44% di tempo in meno Anche le faccende domestiche si sono modificate insieme ai moderni stili di vita, e secondo uno studio nel giro di 10 anni impiegheremo ancora meno tempo (e fatica) a pulire. Il merito? Tutto delle nuove tecnologie, che oggi sono disponibili perfino a prezzi più abbordabili rispetto al passato!

Le nostre giornate sembrano non durare mai abbastanza: c'è il lavoro, la famiglia, gli amici e spesso anche gli imprevisti ci si mettono di mezzo per ridurre ancora di più il nostro tempo libero. Quando arriviamo a fine settimana, neanche a dirlo, prima di poterci dedicare al relax c'è altro da fare, le fatidiche faccende domestiche. Nel corso dei decenni il modo in cui ci prendiamo cura della nostra casa si è modificato di conseguenza a queste nuove esigenze. Le pulizie sono per fortuna sempre più spesso divise in modo equo tra le coppie, e anche gli elettrodomestici smart ci hanno aiutato molto a risparmiare fatica diventando ormai di utilizzo comune: sono il 62% gli italiani felici di abbracciare le innovazioni che rispondono a esigenze concrete, mentre il 25% si dichiara addirittura un “tech-entusiasta”. Per non parlare delle applicazioni in grado di ottimizzare al posto nostro le faccende e i prodotti per la pulizia sempre più efficaci.

Il futuro ci riserva però qualcosa di meglio: secondo uno studio finanziato dall'UE e pubblicato sulla rivista scientifica PLOS one, entro il 2033 ridurremo di quasi la metà il tempo che passiamo a fare la spesa, il bucato e lavare i pavimenti. Il merito, per i ricercatori di Giappone e Regno Unito che hanno stilato il report, è tutto da attribuire all'Intelligenza Artificiale, un tema caldo nell'ultimo periodo, ma che se utilizzata nel modo giusto riuscirà a farci guadagnare ore preziose che potremo dedicare alle nostre passioni. Per gli esperti l'attività più automatizzabile sarà la spesa, la farà per noi al 59% l'AI, mentre le altre pulizie domestiche saranno svolte al 46% dalla tecnologia.

Dati che non stupiscono, visto il boom di popolarità che stanno vivendo gli aspirapolveri intelligenti. Sempre secondo la recente indagine svolta da Doxa per Roborock, l'azienda leader che vanta il primo posto per vendite globali di questi elettrodomestici, tra gli italiani c'è già ampia conoscenza (90%) e buon apprezzamento (70%) dei robot aspirapolvere, percepiti come semplificatori della vita di tutti i giorni. Di fatto questi robot che aspirano e lavano sono dei gioielli d'innovazione che grazie all'AI riescono a mappare casa e pianificare i percorsi di pulizia, sono controllabili anche a distanza grazie allo smartphone, e dopo aver fatto al posto nostro le faccende tornano perfino nella loro stazione di ricarica per autopulirsi.

E il prezzo? Con la loro diffusione è ormai possibile acquistarli a un prezzo più basso rispetto al passato, soprattutto se scegliamo un entry level come la serie Roborock Qrevo. Ideale per chi si approccia per la prima volta allo smart cleaning, ma non per questo meno performanti: Roborock QREVO S5V aspira fino a 12.000 PA, dispone del doppio sistema antigroviglio Dual Anti-Tangle e della tecnologia FlexiArm™ . È inoltre dotato di una stazione di ricarica multifunzione che prevede l'autopulizia del robot, liberandoci dalle preoccupazioni legate alla manutenzione… così potremo finalmente goderci il weekend.

