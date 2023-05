Primavera: 5 attività da fare per sfruttare il ritrovato buon umore Finalmente la bella stagione è arrivata e ci sentiamo più energici e socievoli! Complici le temperature più miti, questo è il periodo ideale per uscire volentieri, incontrare gli amici e dedicarci alle attività che durante l’inverno abbiamo accantonato.

A cura di Ciaopeople Studios

Non è un mistero che la primavera porti con sé un pizzico di stanchezza ma anche tanta voglia di stare all'aperto e socializzare. Il perché è presto detto: siamo “animali sociali”, non possiamo che amare la compagnia, e la primavera ci dà una spinta in più in tal senso. Le giornate via via si allungano e le occasioni conviviali per stare all'aperto sono numerose, ma anche in casa c'è tanto da fare. Insomma, ritrovato il buon umore non ci resta che godercelo con queste attività!

1) Fare colazione all'aperto

Che sia sul balconcino di casa, in terrazzo oppure nel dehors del nostro bar preferito, prendersi qualche minuto al mattino per gustare una ricca colazione all'aria aperta è un vero toccasana. La bella stagione ci stimola a fare il pieno di energia fin dal mattino, e allora perché non ritagliarsi 10 minuti prima del lavoro o dello studio per godersi un caffè e magari una brioche insieme a un libro? Da soli o in compagnia, iniziare la giornata con una piccola coccola darà il passo alle ore successive e potremo combattere anche i leggeri sbalzi d'umore che, si sa, in primavera sono dietro l'angolo!

2) Ritrovarsi con gli amici

È vero, le giornate continuano a essere fatte di 24 ore, ma in primavera ci sembra di avere più spazio per il tempo libero. Il sole va via un po' più tardi e la sensazione è quella di poter sfruttare le ore di luce in più per fare spazio agli amici e alle nuove conoscenze: organizzare una cena insieme, ritrovarsi per l'aperitivo oppure fare un giro tra negozi, sono tutte ottime occasioni per ricaricare le pile e ritagliarsi un momento di relax.

3) Una giornata al parco

Non c'è niente di più rilassante e divertente che passare qualche ora tra la natura, meglio se con i nostri amati cani. Fare una passeggiata o una corsetta al parco è un'occasione ideale per rinsaldare il rapporto speciale che abbiamo con i nostri compagni di giochi, ma anche per fare nuove amicizie: parchi e giardini sono ormai dei veri e propri luoghi di socialità per tutti gli amanti della natura e degli animali. In primavera le passeggiate al guinzaglio si allungano ed è possibile intrattenersi più volentieri a chiacchierare e giocare insieme.

È importantissimo però ricordare di proteggersi: crema solare e antizanzare per noi, e un buon antiparassitario per il nostro cane. Spesso, infatti, proprio i luoghi in cui si trovano molti cani possono rappresentare un rischio anche per la loro salute, perché in particolare pulci e zecche si concentrano proprio laddove la presenza di animali da compagnia è più elevata e, quindi, è più facile per loro trovare ospiti adatti. Per quanto riguarda questa problematica sarà sufficiente affidarsi ad un antiparassitario, topico o sistemico, capace di proteggere il proprio animale da pulci e zecche per tutto l’anno. A causa del cambiamento climatico, infatti, i parassiti resistono spesso fino ad autunno inoltrato. In particolare, gli antiparassitari orali, sia con prescrizione veterinaria che in libera vendita, sono di facile somministrazione e, se appetibili, rappresentano addirittura un momento di connessione tra il cane e il pet mate.

Proteggere i nostri animali quando si va al parco è una buona e sana abitudine per vivere ogni occasione conviviale con il massimo della tranquillità: i parassiti, infatti, possono trasmettere anche all'uomo delle fastidiose malattie cutanee, che è possibile prevenire solo utilizzando l'antiparassitario giusto per le esigenze del nostro cane. Come fare a saperlo? Chiedere consiglio al veterinario è sempre un’ottima idea!

4) Orto sul balcone

Primavera vuol dire anche giardinaggio! Non sempre si ha la possibilità di coltivare in terra fiori e ortaggi, ma possiamo far fiorire il nostro balcone con erbe aromatiche, piante e perfino qualche piccola prelibatezza per arricchire la nostra cucina: peperoncini, fragole, lattuga o pomodorini, sono tutte piantine che è possibile coltivare con soddisfazione, allenando la pazienza e godendosi la meraviglia della natura perfino in casa.

5) Pulizie e decluttering

Non a caso si chiamano “pulizie di primavera”: i primi caldi sono il periodo perfetto per dare una rinfrescata alla casa, in particolar modo se viviamo con animali domestici. Aprire le finestre, fare spazio negli armadi, ma anche dedicarsi alla pulizia di cucce e materassi o dare una bella igienizzata ai giochi e una pulita a tutti i vetri. Non serve molto per rendere l'ambiente subito più accogliente, facendoci sentire come “rinati”. Uscendo più spesso tra parchi e giardini, è normale, potremmo portare con noi ospiti indesiderati, per questo gli antiparassitari di nuova generazione sono pensati per proteggere anche la nostra casa, debellando le pulci prima che possano depositare le uova. Insomma, il nostro benessere è fatto di tante cose, tutte importantissime, e la primavera è il periodo ideale per riscoprirle una ad una!