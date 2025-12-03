Per il Piccolo Mugnaio del Mulino Bianco arriva l’agognato bacio: il lieto fine scritto da un bambino

Dopo quasi cinquant’anni il Piccolo Mugnaio Bianco ha finalmente conquistato la sua Clementina, grazie ad un’iniziativa che ha coinvolto oltre 12.000 consumatori che si sono cimentati nella scrittura di un dolcissimo finale per festeggiare il mezzo secolo di Mulino Bianco. A firmare la storia scelta è stato Michele, 10 anni, di Fossano, che ha visto il suo lieto fine trasformato in un cortometraggio.

Era il 1982 quando Il Piccolo Mugnaio fece il suo debutto in televisione, diventando uno dei personaggi più iconici fra quelli che hanno accompagnato la comunicazione di Mulino Bianco per tutti gli anni '80. I mini-cortometraggi che lo vedevano protagonista diventarono presto un cult per i bambini di quella generazione. Al centro le peripezie del simpatico Piccolo Mugnaio, impegnato a far assaggiare alla sua amata (e ignara) Clementina le prelibatezze da lui cucinate. Storie leggere e divertenti che conquistarono il pubblico di tutte le età, trasformandosi in fenomeno di costume, dagli spot ai gadget, passando per i regali della raccolta punti e delle mitiche sorpresine. Un legame indissolubile, quello tra il Piccolo Mugnaio e Mulino Bianco, che in occasione dei 50 anni del brand ha deciso di far tornare in tv le sue avventure e celebrarlo con un biscotto in edizione limitata, i “Frollini del Piccolo Mugnaio”.

Non solo, ad aprile scorso era stato lanciato un appello per trovare il perfetto Gran Finale della storia del Piccolo Mugnaio Bianco, e la risposta non si è fatta attendere. L’iniziativa di Mulino Bianco ha raccolto 153mila visite al sito web e quasi 12 mila partecipanti al contest con relative storie inviate: la partecipante più giovane è una bambina di 4 anni, e quello più anziano ne ha 95. Due generazioni agli antipodi, che hanno immaginato lo stesso mondo. Le storie sono ambientate in paesini, valli e mulini dove splende sempre il sole, e dove la quotidianità è semplice e la dolcezza sempre condivisa.

Leggendo tutte le storie emerge quanto Millennial e GenerazioneX siano però i più romantici. La parola “amore” viene citata più spesso nelle fasce 35-44 anni e 45-54 anni, seguite dalla fascia 25–34. Le stesse fasce d’età dominano anche nell’uso dell’espressione “felici e contenti” e le parole legate alla famiglia e alle relazioni, come “bacio”, “matrimonio”, “sposarsi”, e “figli”. Sul piano narrativo i testi si dividono in due grandi filoni: quelli romantici, che mettono al centro i gesti d'affetto (“Così preparò dei bei bomboloni con cuore di cioccolato e una volta assaggiati lei se ne innamorò subito”), e quelli più leggeri e divertenti, in cui dominano l’umorismo e i giochi di parole (“Clementina gli lanciò un sacco di farro dritto in testa: ‘Adesso sei davvero il mio tipo integrale!'”). Un'operazione nostalgia che ha coinvolto l'Italia intera, il 42% circa dei partecipanti scrive dal sud e dalle isole, il 39% circa dal nord, e i restanti dal centro. Anche i prodotti Mulino Bianco diventano protagonisti nei racconti, spesso legati ai momenti conviviali. I più citati? Frollini del Piccolo Mugnaio Bianco, Tegolini e Saccottini.

Alla fine, dopo quasi 50 anni, il Piccolo Mugnaio Bianco ha conquistato finalmente la sua adorata Clementina, meritandosi il suo agognato bacio d'amore. L'autore di questo epilogo è Michele Floris da Fossano (Cuneo), di 10 anni, aiutato dalla mamma Sabina, dal fratellino Mattia e dal papà Valerio. Per premiare la sua creatività Mulino Bianco gli ha consegnato a domicilio un assortimento di merende e biscotti, un Piccolo Mugnaio Bianco in versione Maxi e il Ricettario dei Ricordi con 9 ricette storiche per ricreare a casa i prodotti iconici di Mulino Bianco. E chissà, da grande, conquistare a sua volta “la sua Clementina” proprio preparandole una dolce merenda.

“L'idea di partecipare al concorso è venuta a Michele. – Ha commentato Sabina, la mamma – Abbiamo guardato gli spot storici e abbiamo iniziato a fantasticare, immaginando la scena su come il Piccolo Mugnaio potesse conquistare Clementina. Così abbiamo deciso di prendere foglio e penna e scrivere il nostro finale. Siamo felicissimi che sia piaciuto così tanto.” Il suo finale è diventato anche uno spot animato di 30" andato online sui social del brand dal 6 novembre.