Patatine fritte: un classico intramontabile che si rinnova sempre

Che mondo sarebbe senza patatine fritte? Impossibile anche solo domandarselo, perché sono uno dei cibi più amati e consumati in tutto il mondo. Nel corso degli anni è diventato facile prepararle anche in casa, cucinandole al forno o in friggitrice ad aria. Questo le ha rese un contorno veloce da mettere in tavola, ma al tempo stesso ricco di sapore. Le loro origini sono incerte, ma quello che sappiamo è che ogni anno il mercato si arricchisce di nuovi gusti, tra cui spicca la patatina con la buccia che preserva il sapore della patata e diminuisce gli sprechi.

Croccanti e dorate, si sono diffuse rapidamente in tutto il mondo soprattutto grazie a una leggendaria invenzione: la tecnologia di taglio ad acqua. Fino al 1960, infatti, le patate fritte venivano sbucciate e tagliate principalmente a mano, questo rendeva la loro produzione più costosa e laboriosa. In quell'anno, però, l'azienda Lamb Weston rivoluzionò il settore inventando un macchinario¹ che con un forte getto d'acqua riusciva ad affettare le patate ad altissima velocità.

Negli anni sono diventate non più solo un cibo da fast-food, ma un vero e proprio contorno da accompagnare con tante salse per sbizzarrire la creatività in cucina, ricche di gusto soprattutto con la buccia. Dello “skin on” l'azienda americana ha fatto un vero cavallo di battaglia, per un “feeling” insuperabile, rustico e saporito. L’utilizzo della buccia infatti permette alle patate di preservare un sapore intenso, ma soprattutto riduce gli sprechi legati alla loro produzione.

Lamb Weston, l'azienda rinomata per le sue patatine dal taglio unico, tra cui Dippers, Waffles, Twisters e molte altre, ha rivoluzionato il proprio packaging non solo a livello grafico; attraverso un processo innovativo di sostenibilità le confezioni sono infatti realizzate utilizzando il 60% di plastica biocircolare. Le patatine Twister, insieme al resto della gamma, si trovano in molti supermercati: sono perfette preparate sia al forno che in friggitrice ad aria, oltre a non contenere glutine e, quindi, adatte proprio a tutti.

L'ambizione dell'azienda è quella di ampliare ancora la scelta, per servire il mercato italiano di patatine non solo buone, ma anche di altissima qualità. Insomma, le patatine fritte rimangono uno dei comfort food per eccellenza, e il loro sapersi adattare perfettamente a ogni piatto le rende anche un jolly insostituibile in ogni cucina!

