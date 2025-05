Moda uomo 2025: cosa è cambiato davvero (e perché è un bene) La moda maschile sta vivendo una rivoluzione silenziosa ma potente: non più dettata solo dalle passerelle, ma ridefinita dalle esigenze quotidiane e da una nuova consapevolezza identitaria.

A cura di Ciaopeople Studios

Per anni la moda maschile è rimasta intrappolata in una comfort zone fatta di codici rigidi: il completo per l’ufficio, la t-shirt basic per il tempo libero, il look “da cerimonia” per le occasioni speciali. Oggi, invece, si sta aprendo come mai prima a nuove forme, influenze e, soprattutto, a nuove esigenze. Il 2025 segna un punto di svolta: l’uomo non solo vuole vestirsi bene, ma vuole farlo in modo autentico, pratico e inclusivo.

Se un tempo a dettare tendenza erano le collezioni delle grandi maison, oggi lo stile nasce dal basso: dai contenuti condivisi, dai look autentici delle nuove generazioni che non rinunciano alla propria identità. Sempre più persone, soprattutto esponenti della Gen Z, si ispirano ai social per scegliere cosa indossare, cercando capi che uniscano espressività, comfort e versatilità. Questa nuova ondata si traduce in look versatili che accompagnano l'uomo in ogni momento della giornata. La parola d'ordine è "versatilità senza sforzo": abiti che si adattano a contesti diversi mantenendo coerenza e personalità.

Ma la vera rivoluzione è nell'inclusività. Secondo un report di Vogue Business, ben il 28% delle sfilate maschili Primavera/Estate 2025 ha incluso modelli non conformi ai tradizionali standard estetici: più taglie, più etnie, più espressioni di genere. Questo significa che sempre più brand stanno finalmente offrendo taglie più ampie e tagli pensati per adattarsi, non per costringere. Un segnale importante, che va oltre il guardaroba: parla di accettazione, rappresentazione e libertà, trasformando il concetto di stile in un linguaggio aperto, dove ogni uomo può trovare il proprio spazio, che sia in ufficio, in palestra o in vacanza.

Stile, identità, espressione: quattro ambienti per raccontare l’uomo di oggi

È in questo scenario di contaminazione reale–digitale che SHEIN torna in Italia, stavolta con uno showroom immersivo completamente dedicato alla moda uomo. Dal 29 al 31 maggio, nel cuore vibrante di Brera a Milano, lo spazio sarà aperto dalle 12:00 alle 20:30 per offrire un’esperienza unica e coinvolgente. Dopo le iniziative dedicate alla moda femminile e all’home decor, il brand compie un passo in avanti verso il segmento maschile con un’iniziativa pensata per coinvolgere, ispirare, ma soprattutto per raccontare la propria visione contemporanea del menswear. Non solo uno showroom, dunque, ma un'esperienza pensata per stimolare tutti i sensi e accendere la creatività.

Al suo interno, infatti, saranno allestite quattro aree tematiche dedicate a quattro mood differenti: Sporty, Street, Office, Vacation. Ognuna di queste rappresenta una diversa sfaccettatura del modo di intendere l’uomo al giorno d’oggi e permette ai visitatori di percorrere gli spazi espositivi in maniera interattiva.

Appena entrati, saranno accolti con un passaporto da far timbrare al termine di ogni esperienza così da accumulare punti e ottenere un premio finale per la loro partecipazione. La prima area che incontrano è quella Sporty: qui si può giocare e provare a fare canestro per ottenere un gettone da utilizzare poi più avanti nel percorso. Si passa poi all’area Street, dove ognuno è libero di esprimersi scrivendo sui muri, mentre passeggia tra i capi esposti. Ancora, i visitatori passano attraverso l’area Office, un vero e proprio ufficio ma surreale, pieno di schedari e monitor tremolanti con al centro un divano fatto interamente di carta. Si passa poi all’area Vacation, con la claw machine per pescare un gadget a sorpresa. Infine, gli ospiti mostrando i passaporti timbrati, potranno riscattare i premi e godersi qualche partita ai videogiochi: un modo divertente e spensierato per concludere il viaggio. Il percorso è progettato per essere fluido, stimolante e altamente condivisibile, invitando i partecipanti a scoprire nuovi marchi di abbigliamento maschile in modo divertente ma significativo.

In ognuna di queste aree, i visitatori incontreranno look differenti, pensati per andare incontro a gusti ed esigenze variegati.

AKNOTIC – Effortlessly Sophistication con lavorazioni sartoriali, volumi asciutti, capi pensati per accompagnare le giornate con eleganza sobria.

– con lavorazioni sartoriali, volumi asciutti, capi pensati per accompagnare le giornate con eleganza sobria. SUMWON – Urban interpreta il mood della città, streetwear autentico, fatto di essenzialità e taglio d’impatto.

interpreta il mood della città, streetwear autentico, fatto di essenzialità e taglio d’impatto. NEON BLANC – Opulent presenta materiali ricercati, dettagli artistici, scelte audaci.

presenta materiali ricercati, dettagli artistici, scelte audaci. MUSERO – Streamlined lavora sui toni neutri e della terra, sugli effetti materici, sulle forme funzionali.

lavora sui toni neutri e della terra, sugli effetti materici, sulle forme funzionali. HIMLAND – Business casual attire , per chi passa dalla call mattutina al pranzo informale, fino all’uscita serale con lo stesso look.

, per chi passa dalla call mattutina al pranzo informale, fino all’uscita serale con lo stesso look. MANFINITY VCAY – Resort collection: camicie leggere, set coordinati, fantasie perfette per l’estate.

All’interno dello showroom, ogni look potrà essere scoperto e acquistato grazie a un sistema phygital integrato: una volta provato e scelto l’abito, sarà possibile scansionare i QR code presenti per finalizzare l’acquisto online direttamente dal sito web in modo innovativo e fluido. A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente saranno DJ set, attivazioni pomeridiane e un’atmosfera vibrante, pensata per attrarre appassionati e curiosi. L’obiettivo è unico: rendere la moda accessibile e rappresentativa, anche per l’universo maschile.

Contenuto pubblicitario a cura di Ciaopeople Studios.