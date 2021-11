Milan Games Week ha chiuso con un protagonista inatteso A riprova del suo sempre crescente interesse per il mondo del gaming, Huawei ha presenziato all’importante appuntamento milanese con uno stand in cui, oltre a presentare i propri device e e HUAWEI AppGallery, l’app store ufficiale, pensati sempre di più per questo mondo, ha dato appuntamento ad alcuni tra i più popolari youtuber e streamer italiani, tra i quali Favij, che ha incontrato i fan in un Meet&Greet.

Nell’anno del ritorno del pubblico in presenza, Milan Games Week & Cartoomics "As One" ha fatto registrare numeri davvero importanti: i tre giorni nei padiglioni del polo fieristico milanese hanno registrato oltre 70.000 appassionati di gaming, comics e manga. Una vera e propria festa della cultura geek e nerd in cui il gaming competitivo è stato tra i protagonisti con numerosi tornei partecipatissimi. Il pubblico è stato intrattenuto anche dal palco centrale sul quale si sono alternati ospiti dal mondo della TV, dello sport e della musica – comprese le esibizioni di Massimo Pericolo, Giorgio Vanni, Vegas Jones e il collettivo SEVEN7oo –, senza contare i più celebri creator italiani. Grande affluenza hanno registrato anche le aree tematiche dedicate, tra le altre, alle sfilate cosplay, al retrogaming e alla game art.

Il debutto di Huawei

Significativa è apparsa la scelta di Huawei, azienda leader nel settore tecnologico, di essere presente quest’anno al Milan Games Week & Cartoomics con un proprio stand, volta a sottolineare proprio la credibilità della sua offerta gaming – in termini di device e contenuti – tanto da confrontarsi immediatamente anche col mondo dell’hard gaming. “Siamo stati presenti”, ha dichiarato infatti Alessandro Sironi, Head of Marketing and Communication Huawei Italia, “per dimostrare quanto sia alto l’interesse dell’azienda per il mondo del gaming. Lo stiamo facendo sia proponendo prodotti credibili con caratteristiche ottime, sia per chi vuole giocare che vedere video grazie a schermi oled con un refresh a 120Hz e a batterie a lunga durata. In più, grazie al nostro App Store ufficiale, nativo su tutti i nostri device, abbiamo più di 12.000 app tra cui anche moltissimi giochi, che spaziano dal mobile gaming a titoli più adatti all’hard gamer. Proprio gli hard gamer hanno avuto modo di testare con soddisfazione i nostri device nel nostro stand al Cartoomics, occasione anche per incontrare i loro numerosi fan. In Gamecenter tutti potranno mettersi in gioco, scalando le classifiche e avendo anche l’occasione di vincere i nostri nuovi prodotti”.

Huawei potenzia i device per il gaming

Durante la Milan Games Week, gli appassionati tech e gaming hanno avuto l’occasione di testare con mano anche le ultime novità tech per gli appassionati. HUAWEI MateView GT 27” è il nuovo display ultra-curvo ad alta frequenza di aggiornamento per un’esperienza di gioco completamente immersiva, grazie a caratteristiche come una gamma di colori di livello cinematografico, un'accuratezza del colore di ΔE<2, un’elevata luminosità di 350 nits e un rapporto di contrasto di 4000:1 con immagini HDR 10 ad alta gamma dinamica. Difficile non esserne stregati. Per completare e potenziare l’esperienza di gioco, Huawei ha esteso le funzionalità gaming su altri device: a dimostrarlo HUAWEI nova 9, che oltre al sistema di fotocamere avanzato frontale e posteriore con Ultra Vision Camera 50 MP e numerose modalità video, integra il processore Qualcomm Snapdragon™ 778G 4G con tecnologia AI di Huawei. Il risultato è un device dalle prestazioni elevate, capace di regalare un’esperienza di gioco mobile fluida, performante e coinvolgente. HUAWEI MatePad 11 è, invece, il primo tablet Huawei con un display che supporta una frequenza di aggiornamento di 120 Hz per una modalità di visualizzazione fluida, dettagliata ed efficiente, che riduce anche lo stress visivo, grazie alla contrazione dell'esposizione degli utenti alla luce blu e allo sfarfallio (tra le cause dell'affaticamento degli occhi). Ha ricevuto le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) e TÜV Rheinland Flicker Free, che sottolineano come la vista sia protetta anche dopo ore di utilizzo.

Huawei AppGallery, ciascuno faccia il proprio gioco!

I gamer hanno potuto apprezzare l’esperienza di gioco in modalità mobile con alcuni dei videogame disponibili su HUAWEI AppGallery, la piattaforma ufficiale di distribuzione di app e giochi, preinstallata su smartphone o tablet e utilizzabile su tutti i dispositivi Android. Solo un antipasto per i possessori di un device Huawei, visto che AppGallery è il terzo più grande marketplace di app al mondo, con migliaia di app e oltre 560 milioni di utenti unici mensili, dei quali 42 solo in Europa. Dulcis in fundo, su GameCenter, la piattaforma dedicata al gaming scaricabile da AppGallery, c’è anche la possibilità di partecipare al programma fedeltà per ottenere sconti dedicati, prendere parte a eventi speciali e ottenere bonus esclusivi.