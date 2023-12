Messico: una destinazione, mille esperienze diverse. Perché ancora oggi resta una meta imperdibile? Spiagge di sabbia bianca, regno dei Maya, ma anche Paese ricco di arte e gastronomia unica nel suo genere: il Messico è perfetto per qualsiasi tipo di vacanza, che sia all’insegna del relax o dell’avventura, per questo è tra le destinazioni più sognate del 2024!

Cos'è una vacanza da sogno? Un viaggio in cui non pensare a nulla, affidarsi ai servizi all-inclusive e godersi un Paese che ha da offrire esperienze di ogni genere. Il Messico è la destinazione ideale a cui è facile pensare quando si chiude gli occhi immaginando il prossimo viaggio: divertimento, cibo, balli caraibici oppure puro relax. Questa parte di mondo così antica attrae ogni anno migliaia di viaggiatori, non solo per il mare cristallino e la storia millenaria, ma anche grazie al modo unico che i messicani hanno di affrontare la vita e alle diverse attrazioni in cui lanciarsi per una vacanza indimenticabile… da ripetere di anno in anno senza annoiarsi mai.

Non c'è un solo modo per vivere il Messico, gli itinerari da seguire sono infatti tantissimi, a seconda dei propri interessi: ci si può dedicare all'avventura e alla scoperta delle popolazioni indigene, come la millenaria eredità lasciata da Maya e Aztechi nella Penisola dello Yucatan. Sotto il sole caldo delle città più storiche è facile farsi affascinare dai siti archeologici sparsi in tutta la regione, o ancora assistere alla preparazione del Mezcal, il tipico liquore con il verme.

Ma il Messico fa pensare anche al relax! Le spiagge di sabbia bianca sono un vero paradiso, e tra una nuotata, una sessione di yoga e un tramonto romantico, non sarà difficile dimenticarsi il caos della città. Tra le destinazioni più ambite del 2024, infatti, il Messico è in pole position per chi cerca una località balneare in cui riposarsi e godersi le onde: Playa del Carmen, Cancun o Tulum, il mar dei Caraibi rimane il sogno di tantissimi italiani.

Organizzare da soli un viaggio in Messico può essere però complicato, per questo l'opzione migliore rimane quella di affidarsi ai Resort con servizio “tutto incluso”, una soluzione comoda, sicura e ideale per tutti i gusti, le età e le diverse esigenze. Non serve infatti un budget altissimo, e le offerte anche in questo periodo sono tante: Viva Maya by Wyndham e Viva Azteca by Wyndham rimangono le scelte preferite da chi vuole scoprire il Messico e non perdersi nulla, dalle cene a lume di candela, alle escursioni con tutta la famiglia, finendo con lo snorkeling in compagnia degli amici. Le comodità di soggiornare in un resort all inclusive sono tante, il divertimento e le attività di gruppo sono sempre al primo posto, così come i servizi di ristorazione o intrattenimento. Movida, balli caraibici o perfino lezioni di cucina, non serve preoccuparsi proprio di nulla!

In conclusione, è impossibile non citare il buon cibo messicano: qui le spezie, e ancora una volta i colori, sono i veri protagonisti. La cucina di questo Paese è così variegata e ricca di cultura da essere considerata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Dalle tortillas, piadine morbide a base di farina di mais, al ceviche, l'insalata di mare dal tocco esotico, passando per cacao e quindi cioccolato, il cibo degli dei scoperto proprio dalle civiltà pre-colombiane. Anche per la gastronomia in Messico non c'è che l'imbarazzo della scelta, quindi non ci resta che preparare le valige e prenotare la prossima vacanza!

