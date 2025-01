Le auto full hybrid segnano la svolta per l’elettrificazione: coniugano efficienza e sostenibilità Le auto ibride stanno rapidamente conquistando il mercato, a settembre di quest’anno le immatricolazioni hanno superato quelle delle auto a benzina. Un’ottima notizia per l’ambiente, ma anche per gli automobilisti, perché questo tipo di auto riesce a condensare tutti i vantaggi della sostenibilità senza rinunciare a prestazioni e comodità. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

Con lo stop alla produzione di auto a diesel e benzina entro il 2035 si accelera l'obiettivo Net Zero, e le auto elettrificate cominciano finalmente a farsi spazio non solo nel dibattito pubblico ma anche nella nostra quotidianità. Secondo lo studio McKinsey “Mobility Consumer Pulse 2024” gli italiani, un tempo tra i più scettici d'Europa rispetto a questa nuova tecnologia, sono ora affascinati dal panorama che offre l'automotive green. Sembrerebbe che quasi la metà di chi non possiede un veicolo elettrico ne stia valutando l'acquisto, e al momento a trainare il mercato sono le ibride.

Le auto ibride affiancano al motore tradizionale a combustione uno completamente elettrico, e sono quelle che fin qui meglio combinano le esigenze di sostenibilità ambientale con l'efficienza e la comodità nella vita di tutti i giorni. A far parte della famiglia delle ibride ci sono le cosiddette full hybrid: queste riescono a viaggiare parecchi chilometri in modalità completamente elettrica, soprattutto nei contesti urbani, perché si ricaricano con l'energia cinetica della frenata. Le Plug-in Hybrid si avvicinano ancora di più al 100% elettrico, hanno ottime prestazioni anche in autostrada e dispongono del classico sistema di ricarica a colonnina, senza essere però vincolate alla sola ricarica esterna.

I vantaggi di scegliere questa tipologia di auto sono tanti, si passa dai consumi ridotti (e quindi al risparmio economico) alla facilità di ricarica elettrica, senza dimenticare che non avendo parti meccaniche ad alto rischio di usura la manutenzione nel tempo è decisamente minore. Per non parlare delle ridotte emissioni di CO2 nell'ambiente e del piacere di guida. Le auto sono più silenziose, con minor vibrazioni e un comfort insuperabile. A trainare la rivoluzione elettrica è soprattutto Toyota, che da anni ha adottato la sua strategia lungimirante “Let's go beyond”.

La casa automobilistica mira infatti a offrire sempre più soluzioni di mobilità pratiche e sostenibili adatte a tutti, ben cosciente che non esista un'unica soluzione per raggiungere la neutralità climatica, ma si debbano sfruttare più tecnologie insieme. Che le ibride siano il futuro dell'automotive Toyota ne è convinta, tanto da racchiuderne tutti i vantaggi nel programma WeHybrid® e renderli subito disponibili ai nuovi clienti. Ad esempio, con il WeHybrid® Bonus c'è un vero e proprio sconto di benvenuto (anche senza rottamazione) dedicato alla gamma di modelli Toyota Hybrid e Plug-in Hybrid che rende il prezzo di acquisto ancora più accessibile.

E poi più si guida green e maggiore è il risparmio, perché ogni volta che si riesce a viaggiare sfruttando unicamente l'elettrico si accumulano bonus e vantaggi. In particolare, grazie al WeHybrid® Insurance, i chilometri percorsi con il solo motore elettrico permettono di abbassare il costo della polizza assicurativa, oppure con il WeHybrid® Service si può accedere a uno sconto sul primo tagliando e accumulare crediti per biglietti dei mezzi o per eventi. Infine con l'app MyToyota è facile tenere traccia dei consumi e ricevere consigli per rendere la propria guida ancora più efficiente. Insomma, gli automobilisti vengono letteralmente premiati per il loro stile di guida sostenibile, e finalmente ci si sente parte attiva del cambiamento senza dover rinunciare alle prestazioni.

